Тренер сборной России Бородавко раскритиковал решение FIS сократить мужской лыжный марафон на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) сократить дистанцию мужского марафона на Олимпиаде в Пекине.

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Потому что сама дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Поэтому все должны быть в равных условиях.



На мой взгляд, это абсолютно неправильный подход. Меняются не фавориты гонки, а возможности людей. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики. То есть в пользу Йоханнеса Клебо», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Бородавко.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 30 километров из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка состоится сегодня, начало — в 10.00 (мск). Сборную России представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.