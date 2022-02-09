Семен Елистратов: «В российском спорте есть упущение в психологии»

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал об особенностях своей подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

«В российском спорте есть упущение в психологии. Я работаю с психологом, это не секрет. Кто-то может сломаться прям сразу. Здесь, в Пекине, психолог мне тоже помог. Это постоянная работа. У всех людей есть свои проблемы, с этими моментами грамотный психолог помогает справиться, чтобы ты перед забегом ночью спал. Я сегодня спал отлично!» — заявил Елистратов.

9 февраля Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1500 метров.