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Сегодня, 17:20

Семен Елистратов: «В российском спорте есть упущение в психологии»

Российский шорт-трекист рассказал о работе с психологом перед Олимпиадой
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал об особенностях своей подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

«В российском спорте есть упущение в психологии. Я работаю с психологом, это не секрет. Кто-то может сломаться прям сразу. Здесь, в Пекине, психолог мне тоже помог. Это постоянная работа. У всех людей есть свои проблемы, с этими моментами грамотный психолог помогает справиться, чтобы ты перед забегом ночью спал. Я сегодня спал отлично!» — заявил Елистратов.

9 февраля Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1500 метров.

Олимпиада 2022: Семен Елистратов. Олимпиада 2022: Елистратов взял бронзу в шорт-треке! Скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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