Елистратов о бронзе в шорт-треке: «Слезы были, не то слово»

Елистратов поделился эмоциями после завоевания бронзы в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Семен Елистратов прокомментировал завоевание бронзовой медали в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

После финиша спортсмен не сдержал эмоций и расплакался, обняв тренера.

«Слезы были, не то слово. Все началось 5 февраля, там было не просто. Психологически это тебя опускает с небес на землю. Сегодня настраивался только на медаль. Не впустую же я тренировался эти 4 года. Ключевым был четвертьфинал, после него пошло легче. В финале было 10 человек, я понял, что нужно сразу лезть вперед. В конце были силы, попробовал обогнать канадца, но не стал рисковать, чтобы не упасть. На самом финише еще попробовал, но не вышло. Вижу, как меняются спортсмены, а я остаюсь. Поэтому эмоции хлынули. Я рад, что прошел через многие жизненные ситуации.

После финиша мне было все равно. Я понимал, что уже с медалью, нужно было выплеснуть эмоции. Хотел просто обнять и поцеловать тренера.

10 человек в финале — это редкость. Но это Олимпийские игры, все непредсказуемо», — рассказал Елистратов.