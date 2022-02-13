Константин Ивлиев: «Не чувствовал никакого давления из-за того, что это — Олимпиада»

Член сборной России по шорт-треку Константин Ивлиев поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

«Мой козырь — быстрый старт. Поэтому на всех стадиях выкладывался по максимуму, чтобы в финале была более удобная дорожка. Первым бежать гораздо комфортнее, чем в спину.

Как ни странно, но я не чувствовал никакого давления из-за того, что это — Олимпиада. Никакого мандража, потных ладоней — ничего такого не было. Я бежал и получал удовольствие от соревнований, окружающей обстановки. И в итоге прибежал к медали. Круто!

Родители привели меня в спорт в 6 лет. Поначалу занимался хоккеем и шорт-треком. Потом случилась травма и нужно было сделать выбор. Решили сосредоточиться на шорт-треке. Постепенно стало что-то получаться, появились результаты на юниорской чемпионате мира, Универсиаде, чемпионате Европы. Родителям еще не успел позвонить, но думаю, что они сейчас гордятся мною», — приводит слова Ивлиева пресс-служба ОКР.

Для 21-летнего Ивлиева это дебютная Олимпиада. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером Универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.