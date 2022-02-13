Журова готова расцеловать Ивлиева за олимпийское серебро в шорт-треке

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» серебро россиянина Константина Ивлиева в шорт-треке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«За любую медаль готова расцеловать наших спортсменов: и лыжников наших, и Латыпова, и Ивлиева. Была бы возможность, сделала бы это, но боюсь ковид сейчас, да и далеко они. Поздравляю с серебром! Буквально через час у наших девчонок-конькобежцев начнутся забеги. У меня надежда на золотую медаль. 16 лет прошло с моей победы, как-то пора уже меня подвинуть. Сегодня уже собран полный медальный комплект, но к нему бы еще одну золотую в копилочку добавить. А то в шорт-треке уже две медали, а у конькобежцев их еще нет. Тогда Россия завоюет медали в 9 видах спорта на этой Олимпиаде, и это будет единственная такая страна», — сказала Журова «СЭ».

Первое место занял Лю Шаоанг из Венгрии. Замкнул тройку канадец Стивен Дюбуа.

Для 21-летнего Ивлиева это дебютная Олимпиада. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером Универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.