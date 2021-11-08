Какие шансы у Кузнецова сыграть на Олимпиаде? Отвечает главный тренер сборной

Алексей Жамнов — о нынешнем состоянии дел по важнейшему вопросу.

Евгений Кузнецов был дисквалифицирован в 2019 году, после того как допинг-проба, взятая на чемпионате мира, дала положительный результат на наличие у хоккеиста в крови кокаина. Срок наказания составил четыре года, а значит, Кузнецов по идее остается без Олимпиады-2022. Надежд на амнистию было немного, пока на прошлой неделе главный тренер сборной России Алексей Жамнов не заявил о том, что менеджер команды Илья Ковальчук ведет переговоры о возможном приезде Кузнецова. А РИА «Новости» сегодня сообщило, что вероятность амнистии Кузнецова составляет 80 процентов.

Корреспондент «СЭ» Иван Богун дозвонился до Жамнова, который прокомментировал состояние дел на нынешний момент.

— Думаю, завтра-послезавтра будем понимать наши дальнейшие действия по Евгению Кузнецову, чтобы он сыграл на Олимпийских играх. Пока шансы есть. А там что будет дальше... Сами понимаете, что в этой ситуации многое зависит не от нас.

— Вы говорили, что Илья Ковальчук вместе с НХЛ занимается этим вопросом. Но Билл Дэйли сегодня открестился от того, что НХЛ участвует в процессе по сокращению дисквалификации.

— Не знаю, Ковальчук все время в контакте и с НХЛ, и с профсоюзом игроков. Думаю, этот вопрос лучше задать самому Илье. Он может дать полную информацию по статусу Кузнецова.

Прокомментировал сегодня информацию и исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов:

— Мы находимся в контакте с игроком и его агентом. Юристы занимаются. Пока новостей нет, сказать нечего. Много юридических нюансов. Будут позитивные сдвиги — сразу поделимся.

Ответ Жамнова вселяет оптимизм — вряд ли главный тренер стал бы на пустом месте дарить такие надежды. Ждать официального ответа осталось не так уж долго, но для нашей сборной положительный исход очень важен. Позиция центрфорварда — самая проблемная в нашем хоккее, а серьезная травма Евгения Малкина наводит на совсем грустные мысли.