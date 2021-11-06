У сборной Канады есть большая проблема. Она может помешать успеху на Олимпиаде

У «Кленовых листьев» не хватает топовых вратарей.

Когда речь заходит о составах на Олимпиаду, сборная Канада и проблемы воспринимаются как противоречащие понятия. Да, «Кленовые листья» могут собрать несколько равноценных команд по атаке и обороне, но вратарская линия — далеко не лучшая в мире. Оказывается, и на солнце есть темные пятна. С выбором основного голкипера канадской сборной на Игры в Пекине не все так однозначно.

После прошлого плей-офф ни у кого не возникало сомнений, кто будет первым номером «Кленовых» на Олимпиаде. Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс раскачивался в регулярке, а в Кубке Стэнли включил режим стены и дотащил «Канадиенс» до финала. Настоящий Прайс вернулся, что в преддверии ОИ не могло не радовать поклонников шайбы в стране. Восторг сменился на недоумение, когда Кэри перед началом сезона покинул клуб и вступил в программу помощи хоккеистам.

Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен отмечал, что Прайс выбыл минимум на 30 дней. При этом проблемы голкипера никто не раскрывал. Что случилось у Кэри — оставалось тайной. Пост его жены — Анжелы Прайс — в Instagram намекает, что у мужа не все в порядке с психологией. На пустом месте обращаться в программу помощи и объявлять об этом публично никто не станет. На днях «Канадиенс» сообщили, что Прайс может вернуться в команду к концу недели. Однако точной даты пока нет. В какой форме Кэри прибудет в расположение «Монреаля», неизвестно.

Несмотря на личные проблемы, голкипера включили в расширенный состав сборной Канады. По информации журналиста TSN Пьера Лебрюна, помимо Прайса, в него вошли Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кюмпер («Колорадо»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Картер Харт («Филадельфия») и Марк-Андре Флери («Чикаго»).

Из представленного списка у «Кленовых» только два топ-вратаря. Борющийся с психологическими проблемами Прайс и прошлогодний обладатель «Везины» Флери. Который пока не освоился в «Чикаго» и пугает статистикой, отражая меньше 90 процентов бросков. Остальным идеально подойдет роль бэкапа или третьего голкипера, но рассчитывать на них как на первого номера опрометчиво. Какой бы сверхсилой ни считалась канадская сборная, без элитного вратаря конкуренты могут усложнить ее путь к золоту Олимпиады.

Биннингтон выигрывал Кубок Стэнли с «Блюз», но это было в 2019 году, и с тех пор голкипер заметно сдал. Один-два крутых матча он чередует с парой средних или неудачных. Завалил Джордан и два последних плей-офф. Харт, которого пару лет назад называли новым Прайсом, пока не дорос до топ-уровня. Кюмпер выиграл прошлый чемпионат мира, но никогда не играл на турнирах в формате всех сильнейших, да и сейчас не впечатляет в «Колорадо». Блэквуд отказался вакцинироваться и пропускает начало регулярки. Вот почему потеря Прайса может стоит «Кленовым» очень дорого. Равноценной замены Кэри у них нет.

Проблема не первый день

За долгие годы канадцы не подготовили элитного вратаря, способного заменить Прайса. У «Кленовых» никогда не было проблем с топ-голкиперами: Билл Дернан, Терри Савчук, Жак Плант, Грант Фюр, Кен Драйден, Эд Белфор, Патрик Руа, Мартин Бродо, Роберто Луонго — список можно продолжать бесконечно. Однако в последние годы вратари «Кленовых» отстают от коллег из Европы и США. Показательна подборка обладателей «Везины». С 2011 года у канадских вратарей только три трофея (Флери, Прайс, Холтби), а с 2001 по 2010 год — пять.

С 1998 года, когда энхаэловцы выбили дверь на Олимпиаду, у канадцев не возникало вопросов, кого назначать основным вратарем. Тренеры других команд только завидовали «Кленовым», которые в Нагано выбирали между Руа, Бродо и Кертисом Джозефом. С Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити место в воротах забронировал Бродо. В Турине-2006 его пытался подвинуть Луонго, но получилось это только в Ванкувере-2010. С сочинской Олимпиады началась эпоха Прайса, который идеально отыграл в 2014-м и поехал бы основным вратарем на ОИ-2018, если НХЛ отпустила бы хоккеистов в Пхенчхан.

Канадские вратари на топ-турнирах за последние 25 лет. Фото «СЭ»

Сейчас канадцы остались без наследника топ-вратарей. «Кленовые» молились на Картера Харта, который уже в 20 лет дебютировал за «Филадельфию», но пока он — добротный вратарь среднего уровня. Глобальной проблемы с вратарями у канадцев нет. Минорные лиги стабильно поставляют в НХЛ качественных голкиперов. Только не все из них выдерживают конкуренцию, а тех, кто выходит на высокий уровень, единицы. «Кленовые» выживают благодаря большой текучке кадров и мощной детско-юношеской базе.

Абсурдно утверждать, что канадские голкиперы не котируются в НХЛ. С кадрами у «Кленовых» все отлично. К примеру, из 20 лучших вратарей лиги по проценту отраженных бросков восемь — из Канады. При этом в списке нет Прайса и Блэквуда, пропустивших начало регулярки. Беспокоиться стоит из-за того, что «Кленовые» не могут подготовить одного-двух элитных вратарей для сборной.

В чем причина?

Нет универсального рецепта, как открыть миру вратарей класса Василевского или Прайса. Вы можете создать голкиперу все условия для роста, но выйдет он на топ-уровень или нет — зависит только от него. Тем более вратарь — продукт позднего созревания. Единственное, чем тренеры могут помочь, — доверять парню больше времени, чтобы он быстрее освоился с мужиками. Прогресс вратаря без достойной практики невозможен.

Североамериканские голкиперы слишком долго варятся на молодежном уровне и в минорных лигах. Тот же Спенсер Найт, выбранный на драфте-2019 под 13-м номером, только в 20 лет проводит первый полноценный сезон в НХЛ за «Флориду». Сравните его с Василевским, который в 19 лет стал основным вратарем «Салавата Юлаева». Или Сергеем Бобровским — он в 19-20 лет играл больше остальных голкиперов новокузнецкого «Металлурга». Причем ситуация Найта — скорее исключение из правил. Большая часть североамериканских голкиперов засиживаются в минорных лигах, пока конкуренты из Европы становятся основными в своих чемпионатах и приезжают в НХЛ на конкретные роли (первого номера или бэкапа).

Если проводить параллели с российским хоккеем, то наша вратарская школа развивалась по другому сценарию. Введенный президентом ФХР Владиславом Третьяком налог на вратарей-легионеров помог тренерам разглядеть молодых парней. Вместо того чтобы переводить деньги в ФХР (и вдобавок платить иностранцам), клубы инвестировали в подготовку местных голкиперов и начали приглашать для этого зарубежных специалистов.

Канадцы частично переняли российский опыт и пошли на непопулярное решение. С 2014 года на драфте CHL (главной юниорской лиги Канады) запрещено выбирать вратарей из Европы. Боссы Hockey Canada уже тогда беспокоились за будущее местных голкиперов на фоне прогресса российской, финской и шведских школ.

— Мы должны по-другому посмотреть на вопрос подготовки вратарей. Если мы будем делать одно и то же снова, снова и снова, то мы будем лишь топтаться на месте. Нашим вратарям нужно играть. Это главное. Им нужна практика. А мест не так много, — говорил летом 2013 года генеральный менеджер канадской сборной Стив Айзерман.

Подобный шаг руководителей CHL не принес значительного результата. С суперталантливыми вратарями у канадцев прежние проблемы. Бегать по улицам с криками «караул» бессмысленно, но и глупо отрицать сложившуюся негативную тенденцию. По развитию голкиперов «Кленовые» отстают от остальных хоккейных сверхдержав. Канадцы во всем стремятся к максимализму, поэтому для исправления ситуации самое время принять новые меры. А перед Олимпиадой — надеяться на то, что Прайс справится с проблемами, а Флери вспомнит, как отбивать по 93 и более процентов бросков за матч.