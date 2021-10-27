Его нет в расширенном составе сборной.

В воскресенье достоянием общественности стал «список 119» — максимально расширенный состав сборной России для участия в Олимпиаде. Появление этого документа — не более чем формальность, без которой не может прожить министерство спорта. Изменения в этом списке еще вполне могут быть. Однако у одного человека оказаться в числе счастливчиков шансов минимум. Все знают, по какой причине, поскольку речь о Евгении Кузнецове. Нападающий «Вашингтона» на ЧМ-2019 вляпался в историю с употреблением кокаина и затем был на четыре года отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Осознавать этот грустный факт в данный момент в разы печальнее, чем когда-либо раньше. Кандидаты в олимпийскую сборную на позицию центра из НХЛ своей игрой не сильно впечатляют. Евгений Малкин восстанавливается после травмы, и непонятно, в каком состоянии будет к февралю. Тогда как челябинец уже в первых матчах «Кэпиталз» выглядит великолепно. Настолько, что у меня остается мало сомнений в том, кого следует считать лучшим российским игроком НХЛ на старте сезона. Это не переживающий очередную молодость его партнер по тройке Александр Овечкин, не самая ценная фигура в составе «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, не набирающий ход молодой бомбардир «Каролины» Андрей Свечников. Они все большие молодцы.

Однако история с Кузнецовым, на котором многие после прошлого сезона уже поторопились поставить крест, заслуживает отдельного внимания. Он снова разрывает оборону любого соперника, снова делает клоунов из вражеских вратарей, снова набирает очки с постоянством механизма швейцарских часов, снова задорно хохочет во все горло. Это тот самый обаятельный Кузя, который стал всеобщими любимцем еще десять лет назад, когда зажигал в молодежной сборной и родном «Тракторе».

В качестве небольшого отступления позволю себе несколько секунд самолюбования. Перед стартом сезона НХЛ, когда журналисты хоккейного отдела «СЭ» принимали участие в анкете, делясь ожиданиями от предстоящего чемпионата, решительно записал в потенциальные открытия Кузнецова. В этом прогнозе было больше интуиции, чем логики. Не может замечательный талант собственноручно закапывать свою карьеру. После того как в межсезонье менеджменту «Кэпиталз» не удалось избавиться от игрока с контрактом еще на четыре года с зарплатой 7,8 миллиона долларов в год, сторонам ничего не оставалось, как приступить к совместному выходу из сложной ситуации. Пока Евгений превосходит самые смелые ожидания.

Пять игр — небольшой отрезок, чтобы делать глобальные выводы на полгода вперед. Сам нападающий в последнее время крайне редко дает интервью. Понять, что с ним случилось за лето, сложно, не будучи погруженным в детали. В жизни профессионального спортсмена полно моментов, которые влияют на развитие карьеры, — здоровье, личная жизнь, финансовые вопросы. Предположу, что на этих фронтах у нападающего все складывается неплохо, если он целиком сосредоточился на любимом деле.

В межсезонье Кузнецов очень серьезно готовился. Это известный факт. Он по своей натуре не трудяга, который, как лошадь, выполняет унылую работу с утра до вечера, не задавая лишних вопросов. Кузя — поэт. Человек, которому необходимо озарение. В таком случае для него и тяжкий труд превращается в увлекательное занятие. Что вдохновляет игрока сейчас — в этом ключ к разгадке его удачного старта.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт меньше всего похож на доброго дядю, который будет возиться с неуспевающим учеником. Однако на общую ситуацию повлияла травма Никласа Бэкстрема, который продолжает лечиться. Кузнецов на безальтернативной основе остался первым центром. С возросшей ответственностью россиянин прекрасно справляется. Разве что на вбрасываниях мог быть эффективнее (хотя 46,5 процента успешных попыток — второй показатель в карьере для него в НХЛ). Для себя самого он и в этом компоненте прибавил, если смотреть данные за последние годы. Сказалась работа в прошлом сезоне с известным в прошлом мастером данного дела Майком Пекой.

Больше всего удивило, что тренерский штаб «Кэпиталз» стал регулярно давать время Кузнецову во второй бригаде меньшинства. Он проводит в среднем по 50 секунд за матч. Два очка в меньшинстве в пяти играх — пока лучший показатель в лиге. Ровно столько же челябинец набрал за все предыдущие годы в НХЛ.

KUUUUUUUUZ! Got one back pic.twitter.com/vjqLS3AloD — Washington Capitals (@Capitals) October 23, 2021

В среднем на льду Евгений проводит за матч почти 20 минут, что также является личным рекордом. Выросшее доверие убедительно свидетельствует в пользу того, что Лавиолетт при всем своем сложном характере премирует тех, кто этого заслуживает. Россиянина еще чаще, чем раньше, выпускают в зоне атаки, давая шансы максимально проявить свои сильнейшие качества. Модные показатели Corsi, xG и соотношения голевых моментов в формате «пять на пять» у него на данный момент лучшие за время выступления в НХЛ. Цифры только подкрепляют визуальные впечатления. Кузнецов очень хорош. Впервые с весны 2018-го, когда стал лучшим бомбардиром победного для «Кэпиталз» розыгрыша Кубка Стэнли. В том случае, если ему не скостят дисквалификацию и оставят без Олимпиады, будет обидно. Но и это можно пережить. Главное, чтобы прежний Кузнецов вернулся надолго.