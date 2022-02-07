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Пекин-2022

Сегодня, 18:30

«Будущее у нас офигенное». Самая дикая медаль России на Олимпиаде

Российские прыгуны рассказали, как им удалось завоевать серебро Олимпиады
Владимир Иванов
Обозреватель
Ирина Аввакумова.
Фото Global Look Press
Ирма Махиня приветствует Евгения Климова.
Фото AFP
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Слова прыгунов-героев, завоевавших серебро в первом в истории смешанном командном турнире на лыжном трамплине.

Самая сенсационная российская медаль этих Олимпийских игр — серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Его в командных соревнованиях выиграли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. У каждого — удивительная судьба. Махине 19 лет, Садрееву — 18. Недавние школьники. Ирму сразу после турнира забрали на допинг-контроль, а с Данилом мы пообщались.

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— Откуда вы? Расскажите о себе.

— Лениногорск, Татарстан. Начал кататься с горки в пять лет, года через полтора стал прыгать с горки К-20.

— Ваш первый старт за сборную?

— Давно уже был. Года три назад. Прыгал, кстати, и на юношеской Олимпиаде. Но эта — совсем другое дело.

— Школу когда окончили?

— Год назад.

— Успешно?

— Ну, две «тройки» было. По физике и химии. Нормально.

Ирма Махиня приветствует Евгения Климова. Фото AFP
Ирма Махиня приветствует Евгения Климова.
Фото AFP

— Все давно привыкли, что прыжки с трамплина — не тот вид, от которого нам стоит ждать медалей. Вы когда сюда ехали, рассчитывали на призы?

— Еще на сборе в Австрии я понимал: все реально. Поймал нужные технические ощущения. Если честно, и в личке ждал результата получше. Но с погодой не повезло. Компенсацию дали «плюс» шесть — сами видели.

— Вы с Ирмой — недавние школьники. Получается, будущее у российских прыжков с трамплина хорошее? Или просто так сложилось?

— Офигенное! Еще какое! В самое ближайшее время еще несколько ребят покажут себя. В феврале будет юниорский чемпионат мира — все увидите.

— То есть для вас эта медаль не сенсация?

— Да сенсация, вы что?! Я был готов, но не знал, что такое может быть.

Придется набивать новую татуировку

Ирина Аввакумова после четвертого места в Пхенчхане брала паузу в карьере. Некоторые думали, уже не вернется.

— Ради этого возвращались? — уточнили мы.

— Я уходила ради этого. Мне нужен был перерыв, чтобы скинуть с себя четвертое место в Корее. Все не зря. Теперь, видимо, придется набивать новую татуировку, такие события просто так не проходят.

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— Череда дисквалификаций по ходу прыжков не напугала?

— У нас классная команда. Быстренько машинку достали, померили. «Все нормально. Давайте. Вся страна на вас смотрит». Ну и мы чики-моки.

— Когда поняли, что это медаль?

— Когда Женя со стола ушел.

— Вечеринка сегодня будет?

— Какая вечеринка? Мы спортсмены. И у нас соцдистанция. Хотя пиццерию я присмотрела одну.

— Теперь ждем золото Милана-26?

— Ой, дайте в себя прийти. Такого давно не было. А в миксте — никогда. Я вам скажу по чесноку. Когда их впервые включили, один парень из команды сказал: «Что? Да я никогда не буду прыгать с девочками». Прошло время, и у нас результаты подросли, а у мальчиков сильно упали. И одна из девушек говорила: «Да я не буду с ними прыгать». А сейчас сошлось все!

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Думаю, я самый быстрый лыжник среди прыгунов

Евгений Климов в Сочи-2014 выступал в двоеборье. После решил сосредоточиться на прыжках. Многие говорили: ошибка.

— Теперь не жалеете, что ушли из двоеборья?

— А я ни разу не пожалел!

— Последняя попытка здесь. Судьба команды в ваших руках. Как справлялись?

— Старался не обращать внимания на то, что происходит. Какими мы идем, кого дисквалифицируют — не важно. Главное, что все мы выдали одни из своих лучших прыжков. Все сложилось.

— Ваша медаль — главная сенсация этой Олимпиады для России?

— Думаю, да. Но мы ее заслужили. Посмотрите на личные старты — все в топ-10. Круто. Спать ляжем не скоро. У нас там фаст-фуд...

— У вас серебро, у биатлонистов пока одна бронза. Есть желание уделать их?

— У нас есть желание уделывать другие страны, а не бороться друг с другом.

— И последнее: в лыжных гонках вы самый быстрый из тех, кто сегодня прыгал?

— Думаю, да. Все-таки периодически катаюсь на лыжах. И мог бы даже пробежать с двоеборцами, почему нет?

Олимпиада
Евгений Климов
Ирина Аввакумова
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