«Будущее у нас офигенное». Самая дикая медаль России на Олимпиаде
Самая сенсационная российская медаль этих Олимпийских игр — серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Его в командных соревнованиях выиграли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. У каждого — удивительная судьба. Махине 19 лет, Садрееву — 18. Недавние школьники. Ирму сразу после турнира забрали на допинг-контроль, а с Данилом мы пообщались.
— Откуда вы? Расскажите о себе.
— Лениногорск, Татарстан. Начал кататься с горки в пять лет, года через полтора стал прыгать с горки К-20.
— Ваш первый старт за сборную?
— Давно уже был. Года три назад. Прыгал, кстати, и на юношеской Олимпиаде. Но эта — совсем другое дело.
— Школу когда окончили?
— Год назад.
— Успешно?
— Ну, две «тройки» было. По физике и химии. Нормально.
— Все давно привыкли, что прыжки с трамплина — не тот вид, от которого нам стоит ждать медалей. Вы когда сюда ехали, рассчитывали на призы?
— Еще на сборе в Австрии я понимал: все реально. Поймал нужные технические ощущения. Если честно, и в личке ждал результата получше. Но с погодой не повезло. Компенсацию дали «плюс» шесть — сами видели.
— Вы с Ирмой — недавние школьники. Получается, будущее у российских прыжков с трамплина хорошее? Или просто так сложилось?
— Офигенное! Еще какое! В самое ближайшее время еще несколько ребят покажут себя. В феврале будет юниорский чемпионат мира — все увидите.
— То есть для вас эта медаль не сенсация?
— Да сенсация, вы что?! Я был готов, но не знал, что такое может быть.
Придется набивать новую татуировку
Ирина Аввакумова после четвертого места в Пхенчхане брала паузу в карьере. Некоторые думали, уже не вернется.
— Ради этого возвращались? — уточнили мы.
— Я уходила ради этого. Мне нужен был перерыв, чтобы скинуть с себя четвертое место в Корее. Все не зря. Теперь, видимо, придется набивать новую татуировку, такие события просто так не проходят.
— Череда дисквалификаций по ходу прыжков не напугала?
— У нас классная команда. Быстренько машинку достали, померили. «Все нормально. Давайте. Вся страна на вас смотрит». Ну и мы чики-моки.
— Когда поняли, что это медаль?
— Когда Женя со стола ушел.
— Вечеринка сегодня будет?
— Какая вечеринка? Мы спортсмены. И у нас соцдистанция. Хотя пиццерию я присмотрела одну.
— Теперь ждем золото Милана-26?
— Ой, дайте в себя прийти. Такого давно не было. А в миксте — никогда. Я вам скажу по чесноку. Когда их впервые включили, один парень из команды сказал: «Что? Да я никогда не буду прыгать с девочками». Прошло время, и у нас результаты подросли, а у мальчиков сильно упали. И одна из девушек говорила: «Да я не буду с ними прыгать». А сейчас сошлось все!
Думаю, я самый быстрый лыжник среди прыгунов
Евгений Климов в Сочи-2014 выступал в двоеборье. После решил сосредоточиться на прыжках. Многие говорили: ошибка.
— Теперь не жалеете, что ушли из двоеборья?
— А я ни разу не пожалел!
— Последняя попытка здесь. Судьба команды в ваших руках. Как справлялись?
— Старался не обращать внимания на то, что происходит. Какими мы идем, кого дисквалифицируют — не важно. Главное, что все мы выдали одни из своих лучших прыжков. Все сложилось.
— Ваша медаль — главная сенсация этой Олимпиады для России?
— Думаю, да. Но мы ее заслужили. Посмотрите на личные старты — все в топ-10. Круто. Спать ляжем не скоро. У нас там фаст-фуд...
— У вас серебро, у биатлонистов пока одна бронза. Есть желание уделать их?
— У нас есть желание уделывать другие страны, а не бороться друг с другом.
— И последнее: в лыжных гонках вы самый быстрый из тех, кто сегодня прыгал?
— Думаю, да. Все-таки периодически катаюсь на лыжах. И мог бы даже пробежать с двоеборцами, почему нет?