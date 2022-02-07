«Будущее у нас офигенное». Самая дикая медаль России на Олимпиаде

Слова прыгунов-героев, завоевавших серебро в первом в истории смешанном командном турнире на лыжном трамплине.

Самая сенсационная российская медаль этих Олимпийских игр — серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Его в командных соревнованиях выиграли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. У каждого — удивительная судьба. Махине 19 лет, Садрееву — 18. Недавние школьники. Ирму сразу после турнира забрали на допинг-контроль, а с Данилом мы пообщались.

— Откуда вы? Расскажите о себе.

— Лениногорск, Татарстан. Начал кататься с горки в пять лет, года через полтора стал прыгать с горки К-20.

— Ваш первый старт за сборную?

— Давно уже был. Года три назад. Прыгал, кстати, и на юношеской Олимпиаде. Но эта — совсем другое дело.

— Школу когда окончили?

— Год назад.

— Успешно?

— Ну, две «тройки» было. По физике и химии. Нормально.

Ирма Махиня приветствует Евгения Климова. Фото AFP

— Все давно привыкли, что прыжки с трамплина — не тот вид, от которого нам стоит ждать медалей. Вы когда сюда ехали, рассчитывали на призы?

— Еще на сборе в Австрии я понимал: все реально. Поймал нужные технические ощущения. Если честно, и в личке ждал результата получше. Но с погодой не повезло. Компенсацию дали «плюс» шесть — сами видели.

— Вы с Ирмой — недавние школьники. Получается, будущее у российских прыжков с трамплина хорошее? Или просто так сложилось?

— Офигенное! Еще какое! В самое ближайшее время еще несколько ребят покажут себя. В феврале будет юниорский чемпионат мира — все увидите.

— То есть для вас эта медаль не сенсация?

— Да сенсация, вы что?! Я был готов, но не знал, что такое может быть.

Придется набивать новую татуировку

Ирина Аввакумова после четвертого места в Пхенчхане брала паузу в карьере. Некоторые думали, уже не вернется.

— Ради этого возвращались? — уточнили мы.

— Я уходила ради этого. Мне нужен был перерыв, чтобы скинуть с себя четвертое место в Корее. Все не зря. Теперь, видимо, придется набивать новую татуировку, такие события просто так не проходят.

— Череда дисквалификаций по ходу прыжков не напугала?

— У нас классная команда. Быстренько машинку достали, померили. «Все нормально. Давайте. Вся страна на вас смотрит». Ну и мы чики-моки.

— Когда поняли, что это медаль?

— Когда Женя со стола ушел.

— Вечеринка сегодня будет?

— Какая вечеринка? Мы спортсмены. И у нас соцдистанция. Хотя пиццерию я присмотрела одну.

— Теперь ждем золото Милана-26?

— Ой, дайте в себя прийти. Такого давно не было. А в миксте — никогда. Я вам скажу по чесноку. Когда их впервые включили, один парень из команды сказал: «Что? Да я никогда не буду прыгать с девочками». Прошло время, и у нас результаты подросли, а у мальчиков сильно упали. И одна из девушек говорила: «Да я не буду с ними прыгать». А сейчас сошлось все!

Думаю, я самый быстрый лыжник среди прыгунов

Евгений Климов в Сочи-2014 выступал в двоеборье. После решил сосредоточиться на прыжках. Многие говорили: ошибка.

— Теперь не жалеете, что ушли из двоеборья?

— А я ни разу не пожалел!

— Последняя попытка здесь. Судьба команды в ваших руках. Как справлялись?

— Старался не обращать внимания на то, что происходит. Какими мы идем, кого дисквалифицируют — не важно. Главное, что все мы выдали одни из своих лучших прыжков. Все сложилось.

— Ваша медаль — главная сенсация этой Олимпиады для России?

— Думаю, да. Но мы ее заслужили. Посмотрите на личные старты — все в топ-10. Круто. Спать ляжем не скоро. У нас там фаст-фуд...

— У вас серебро, у биатлонистов пока одна бронза. Есть желание уделать их?

— У нас есть желание уделывать другие страны, а не бороться друг с другом.

— И последнее: в лыжных гонках вы самый быстрый из тех, кто сегодня прыгал?

— Думаю, да. Все-таки периодически катаюсь на лыжах. И мог бы даже пробежать с двоеборцами, почему нет?