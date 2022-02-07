«Впервые для всех были равные условия». Объясняем, почему повально дисквалифицировали в прыжках с трамплина

Слово президенту Федерации прыжков и лыжного двоеборья России Дмитрию Дубровскому.

У России суперсенсационная медаль. Серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Однако многие из тех, кто следил за соревнованиями, так и не поняли, что там происходило. Точнее, почему спортсменов сразу из четырех ведущих прыжковых стран дисквалифицировали.

— Что это было? — обратились мы за разъяснениями к боссу федерации Дмитрию Дубровскому.

— Дисквалифицировали четыре топ-команды из-за нарушения допустимых значений комбинезона. Отклонения были реально серьезные. Но накануне, на собрании капитанов команд, всех предупредили: судить будут очень жестко.

Подтверждение мы увидели уже в первой попытке — начали с японцев. Потом попали австрийцы, немцы и норвежцы. Это позволило нам подняться на второе место. Огромный успех. Что говорить, 54 года не было олимпийских медалей! Со времен золота Владимира Белоусова. Мы доказали, что не статисты. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал все это время.

— Объясните еще раз. В воскресенье девушки соревновались в личном турнире, и все было нормально. В понедельник у них те же костюмы — и серия дисквалов. Как так?

— А разные костюмы. У всех по четыре-пять комбинезонов. В этот сезон, олимпийский, вообще доходит до того, что один комбез — один прыжок.

— Спортсмены сознательно подходят к границе допустимого?

— Все, конечно, знают про эту тонкую грань. И в данной ситуации риск не оказался оправданным. Мы вот предъявляем повышенные требования к экипировке своей команды. Так натягиваем, что уходим в минус! Когда-то хитрость прокатывала, но сейчас оправдался наш подход. Перед Пекином мы по две-три недели отшивали комбезы каждому спортсмену. Впритык! А допускается отклонение до 0,2-0,3. Хотя и за это предупреждают.

— Какое отклонение было у тех, кого дисквалифицировали сегодня?

— Официально не объявляли. Но, как мне сказали достоверные источники, было намного больше. До 2 см.

— Сколько это в переводе на преимущество?

— 2-3 см могут добавить до 5 м. Кстати, обратите внимание: норвежцы, немцы и австрийцы на Кубке мира всегда в топе. Их тут поставили в жесткие условия по экипировке — и они не могут справиться. Наверное, впервые за последние десятилетия был такой жесткий регламент экипировки, равный для всех стран.

— А судьи тут новые?

— Нет, те же. Они работают на всех соревнованиях. Один наверху, другой внизу. Но вот в руководстве FIS изменения. Может быть, это все отсюда идет. Хотя сегодняшнее судейство было не неожиданным маневром. Всех предупреждали!

— Там вроде бы протесты хотят подавать.

— Единственный протест, который не может быть подан в прыжках, касается экипировки.

— У нас в прыжках медали бывают раз в полвека. Как будете отмечать и сколько?

— Да у нас еще двоеборцы, большой трамплин. Так что ничего из ряда вон. Ну, может, разве что грамм по 50.