Итоги дня на Олимпиаде: возвращение титула у фигуристов и невероятная удача летающих лыжников
Понедельник оказался удивительным днем для сборной Олимпийского комитета России на Играх в Пекине. Начался он с того, что наши фигуристы, практически не ощущая сопротивления соперников, вернули себе титул лучшей команды мира, утраченный четыре года назад в Пхенчхане. Затем грянул страшный скандал с антиковидными масками в женском хоккее.
А завершился день невероятной сенсацией в прыжках на лыжах с трамплина. Этот вид спорта, в котором у нас на Олимпиадах не было медалей с 1968 года, внезапно принес нам серебро в первом в истории смешанном командном турнире. В результате вся наша сборная снова перевыполнила медальный план. Пока у нас абсолютно лучший на Играх показатель по общему количеству наград (7) и второе место по золоту после шведов. Мы выбрали семь главных событий понедельника, о которых писали журналисты «СЭ».
Полную медальную таблицу смотрите здесь.
- 1. Долгожданное золото в фигурном катании
- 2. Фигуристы переключаются на личный турнир
- 3. Первая медаль на лыжном трамплине за 54 года
- 4. Скандал с антиковидными масками на хоккее
- 5. Мужская хоккейная сборная готовится к старту
- 6. Промахи в биатлоне
- 7. Норвежцы атакуют Россию на тему допинга, а Пэн Шуай успокаивает прогрессивную общественность
1. Долгожданное золото в фигурном катании
Россия подтвердила статус сильнейшей и самой сбалансированной сборной в мировом фигурном катании. Мы выиграли первый в истории медальный турнир среди команд на Олимпиаде-2014 и являлись фаворитами командного турнира задолго до начала Игр-2022, но все-таки волнения были. И когда никак не удавалось достигнуть согласия по поводу заявки и разрешенных замен (в итоге их было решено не делать). И когда после первого дня соревнований лидерство захватили фигуристы из США. Однако большой запас прочности, кадровые ошибки конкурентов и, конечно, мастерство наших фигуристов позволили выполнить задачу и вернуть титул в Россию.
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Чемпионские интервью наших звезд.
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2. Фигуристы переключаются на личный турнир
Как бы ни была велика радость от победы в командном турнире, надо помнить, что в нем разыгрывается только одна из пяти олимпийских медалей в фигурном катании. И теперь главный вопрос — хватит ли сил у наших лидеров еще на два чистых поката. И позволят ли соперники и судьи выиграть России золото где-нибудь еще, помимо женского одиночного катания?
Мнение о перспективах сборной России американских болельщиков и журналистов.
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3. Первая медаль на лыжном трамплине за 54 года
Предположить такое не мог никто. У наших летающих лыжников на Олимпиада не было ни одной медали с 1968 года, и на чемпионатах мира все они относятся примерно к тому же периоду. И вот в Пекине россияне внезапно вырывают серебро в первом в истории Игр смешанном командном турнире. Правда, этому успеху во многом помогли дисквалификации соперников, связанные с неподходящей экипировкой. Но сенсация все равно получилась очень громкая.
Интервью наших прыгунов-героев.
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4. Скандал с антиковидными масками на хоккее
Матч между женскими сборными России и Канады в Пекине оказался задержан на час из-за отсутствия результатов тестирования хоккеисток на ковид. В итоге было принято решение, поразившее болельщиков, — выходить на лед и играть в медицинских масках. Этот нехоккейный аксессуар не помешал канадкам выиграть. Взаимных претензий у соперников нет, но скандал получился громким.
Обозреватель «СЭ» считает, что судьи и международная федерация нарушили правила
Мнение по этому поводу канадских СМИ.
5. Мужская хоккейная сборная готовится к старту
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6. Промахи в биатлоне
Женская сборная России по биатлону неудачно провела первый личный старт. В индивидуальной гонке лучшая из наших девушек — Кристина Резцова — стала девятой. Но больше всего огорчили 10 промахов Ульяны Нигматуллиной, отправившие бронзового призера смешанной эстафеты на 78-е место.
Печальные вывод по итогам гонки — нашим тренерам некого ставить в женскую эстафету.
7. Норвежцы атакуют Россию на тему допинга, а Пэн Шуай успокаивает прогрессивную общественность
После победы Александра Большунова в скиатлоне популярное норвежское СМИ NRK опубликовало колонку, в которой утверждается, что антидопинговые меры против России недостаточны, а наших спортсменов вообще не должно быть на этой Олимпиаде.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах провел встречу с теннисисткой Пэн Шуай, которая в конце прошлого года оказалась в центре сексуального скандала. В тот же день спортсменка дала большое интервью французскому изданию «Экип», в котором опровергла информацию о том, что она является жертвой.