Валиева выступала уже в статусе олимпийской чемпионки. И с падением выдала олимпийский рекорд

Ждем чистого проката и нового рекорда в личном первенстве? И хватил ли на это сил у Камилы?

Олимпиада-2022. Командный турнир

Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 178,92

2. Каори Сакамото (Япония) — 148,66

3. Мэделин Скизас (Канада) — 132,04

4. Карен Чен (США) — 131,52

5. Чжу И (Китай) — 91,41

Итоговое положение

1. Россия — 74

2. США — 65

3. Япония — 63

4. Канада — 53

5. Китай — 50

Завершились командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Соревновательной интриги к последнему виду — женскому одиночному — уже не было. Страны не могли поменяться местами друг с другом, по крайней мере на российское золото уже точно никто более не претендовал. Камила Валиева выходила уже в статусе одной из самых молодых олимпийских чемпионок в истории, после чего подарила себе и всей сборной запоминающийся прокат и несколько олимпийских рекордов. Есть только один вопрос — хватит ли ей запала на личный турнир?

Все выступали без соревновательной интриги — для себя и зрителей

Как же приятно было смотреть женскую произвольную! Настоящее фигурное катание — без нервов, лишних эмоций и переживаний. Результат уже на табло, так что можно выходить и радовать как себя, так и зрителя. Будто бы начались показательные, только на льду все-таки были полноценные номера со сложным техническим набором и судейские оценки. Особенно четко атмосфера праздника стала ощущаться во время проката канадской фигуристки Мадлен Скиза. Ее сборная (не без ее помощи) уже лишилась статуса лучшей в мире и с первого места Пхенчхана переместилась на обидное четвертое. От нее никто ничего уже не ждал, а Скиза взяла и удивила всех практически идеальным прокатом на личный рекорд. За 132 балла, она обыграла Карен Чен! Может быть, рано мы хоронили канадских девушек, и они еще могут проявить себя в будущем?

На позитиве выступала и Каори Сакомото. Япония — единственная из всех к последнему виду, кто еще мог поменять расположение команд-призеров. Для этого всего-то нужно было занимать первое место, то есть обыграть Камилу Валиеву. Но главное — американка Чен должна была стать последней, то есть уступить китаянке. Карен выдала не самую чистую произвольную, но хозяйку льда Чжу И естественно обошла. Поэтому призрачные шансы на серебро ушли, зато есть осязаемая олимпийская бронза. С мыслями о ней Каори и выходила на лед, в очередной раз доказав — она первая среди равных. То есть среди землян, которые ведут борьбу в своей лиге. Потому что наши девочки словно инопланетянки давно ведут борьбу сами с собой. Но вдруг что не так у одной из учениц Этери Тутберидзе — Сакомото одна из первых в очереди за наградами.

До Пекина наконец-то добрался Даниил Глейхенгауз

Но в любом случае речь будет идти даже в самом лучшем для японки случае за бронзу. Потому что золото точно Россия не упустит, не свалятся же три наших фигуристки разом? А если точнее, то трудно себе представить при каких обстоятельствах может проиграть Валиева. Она получает огромный запас еще по короткой и закрепляет свое королевское положение в произвольной. Многие пишут, что единственной конкуренткой для нее может стать разве что Александра Трусова. С пятью четверными — возможно, но Александре нужно катать идеально чисто (включая тройной аксель в короткой) и ждать сразу нескольких ошибок от Камилы. Поскольку одна не меняет вообще ничего. Сегодня Камила сорвала второй четверной тулуп, но все равно набрала сумму уровня самых сильных мужчин. Даже с падением Валиева обыгрывает Винсента Чжоу и в двух баллах от Марка Кондратюка.

Посмотреть на великое «Болеро» приехал из Москвы даже Даниил Глейхенгауз, который реактивно быстро провел китайский карантин. Еще один приятный момент — целый парад рекордов от Камилы. В короткой она первой из европейских девушек сделала тройной аксель на Олимпиаде. До этого три с половиной оборота на Играх крутили исключительно американки и японки. Сегодня — первый четверной (среди всех женщин на планете). Впервые — два четверных. Впервые — в одном прокате и четверной, и тройной аксель. Сделает все чисто в личке — будет еще один рекорд. Оценки, повторимся, даже с ошибкой космические, которые позволяют вообще не переживать за результат. Но под конец видно было как тяжело все Камиле дается. Она на пределе эмоциональных и физических сил. Хватит ли их на личное первенство?