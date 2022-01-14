Станислав Поздняков: «Наши спортсмены будут в Пекине самыми узнаваемыми»

В Москве торжественно открылся экипировочный центр ZASPORT, а президент ОКР оценил качество и дизайн формы для наших спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине начнутся уже через три недели. Сейчас у спортсменов проходят заключительные соревнования — фигуристы, например, уехали в эстонский Таллин на чемпионат Европы, у них окончательная олимпийская заявка еще не сформирована. Другие атлеты находятся на сборах или планируют туда уехать, чтобы получше адаптироваться к пекинскому часовому поясу. В Москве же тем временем открылся экипировочный центр нашей Олимпийской команды.

Тамара Москвина. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Уникальность и узнаваемость формы

Россияне на Играх-2022 будут выступать под флагом Олимпийского комитета России — официальная символика страны запрещена, но выход найден. В экипировке будут использованы цвета национального триколора. В пятницу, 14 января, новую форму в уже готовом виде оценивал президент ОКР Станислав Поздняков. Экскурсию по всему центру провела основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Первая презентации коллекции ZASPORT произошла практически там же, где располагается и экипировочный центр — на «ВТБ Арене». Раздать комплекты одежды нужно будет более чем 450 членам делегации, которая будет одной из самых представительных в Пекине.

Презентация формы для Олимпиады в Пекине. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Наши спортсмены будут самыми стильными на этих Олимпийских играх, — рассказал журналистам Поздняков. — Я очень внимательно слежу за процессом экипировки наших друзей из других стран. Не без гордости хочу констатировать, что выбранная цветовая гамма делает коллекцию узнаваемой, оставляет очень приятное впечатление. Я благодарен Анастасии и ее команде за проделанную работу — с дизайнерами, с производителями, с представителями Комиссии спортсменов ОКР, которые активно участвовали в подготовке экипировки. Команде теперь остается добиться высоких результатов на Играх, чтобы мы как можно чаще наблюдали нашу наградную одежду.

Анастасия Задорина. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анастасия Задорина отметила, что она вместе с командой старались поместить символику страны везде, где это было возможно:

— Мы уже получили первые положительные отзывы от спортсменов по поводу экипировки . Каждый комплект , который получают олимпийцы и члены делегации , включает в себя 68 единиц — это теплые куртки , парадный , тренировочные костюмы , обувь, аксессуары. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине, и мы обратили особое внимание на культуру Китая, и одним из главных в коллекции стал цвет цин, который символизирует силу и жизненную энергию. Я надеюсь, что он принесёт удачу нашим атлетам на играх, и готовимся болеть за Команду ОКР на соревнованиях!

Презентация формы для Олимпиады в Пекине. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Важно и то, что форма выполнена из инновационных материалов, чтобы атлетам было комфортно переходить из тепла в холод и обратно и при этом можно было не заболеть. Зимняя коллекция одежды оказалась гораздо сложнее и детализованнее летней — не потому, что ей уделялось больше внимания, просто на это повлияла специфика зимних видов спорта.

Дизайнеры максимально четко продумывали посадку изделий, ткани, фактуры, чтобы она подошла спортсменам.

Кроме цвета цин, на форме есть еще одна деталь — римские цифры, которые указывают порядковый номер Игр в Пекине. Она вообще есть почти на каждом элементе одежды.

Презентация формы для Олимпиады в Пекине. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все вещи получились классными и функциональными

В создании экипировки принимали участие и сами спортсмены — только они могут дать обратную связь на прошлые образцы одежды и дать нужные советы, которые сделают одежду еще более комфортной.

Форма уже получила много положительных отзывов, в том числе, и от самих спортсменов. Официальное открытие экипировочного центра прошло 14 января, но атлеты начали получать комплекты одежды уже с понедельника. Первыми на «Арену Плазу» приехали фристайлисты. В их числе была Анастасия Таталина, участница Олимпийских игр в Пхенчхане и чемпионка мира-2021 в биг-эйре. Своих амбиций Анастасия не скрывает, рассказывая в комментарии самому бренду одежды, что едет в Китай за золотой олимпийской медалью:

— Я более чем довольна — абсолютно все вещи получились классными и функциональными, — делится впечатлениями от формы Таталина. — Это та форма, о которой мы мечтали, чтобы быть самыми стильными на Олимпиаде и при этом чувствовать себя комфортно.

Презентация формы для Олимпиады в Пекине. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вместе с Анастасией форму получал Артем Набиулин, победитель зимней Универсиады в ски-кроссе, который рассказал ZASPORT, что к Олимпиаде стремился всю жизнь:

— К участию в Олимпиаде я стремился всю жизнь — готовился, тренировался, проходил много различных этапов и почти достиг своей цели, — прокомментировал попадание в Пекин сам спортсмен. Но мало просто оказаться на Олимпийских играх — надо показать там свой уровень, надеюсь, у меня все получится.

Экипировочный центр будет работать до конца января. За это время станет известна окончательная заявка Команды ОКР, а свои комплекты одежды получат все участники Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.