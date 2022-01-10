Олимпиаду-2022 едва не отдали Казахстану. Сейчас у МОК были бы очень серьезные проблемы

Заявка Пекина обошла Алма-Ату всего на четыре голоса.

Протесты в Казахстане, которые начались 2 января из-за роста цен на газ для машин, привели к массовым беспорядкам. В Алма-Ате разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. По информации казахстанских СМИ, за время беспорядков погибло более 160 человек (через несколько часов это сообщение было удалено). Сейчас порядок медленно восстанавливается, но рассказы о случившемся все равно звучат дико. Особенно на фоне того, что семь лет назад крупнейший мегаполис Казахстана едва не получил зимние Олимпийские игры 2022 года. Заявка Пекина обошла заявку Алма-Аты всего на четыре голоса. Сложно представить, что бы сейчас предпринял Международный олимпийский комитет, если бы спустя месяц Игры должны были состояться в Казахстане. А дипломатический бойкот Пекина-2022 со стороны США, Канады, Австралии и Великобритании на этом фоне выглядит просто детской забавой.

В Казахстане рассчитывали заработать три миллиарда долларов

Поначалу интерес к зимним Играм-2022 проявляли более 15 городов, но постепенно этот круг сузился до шести. Однако за год до сессии МОК Стокгольм, Краков и Осло сняли свои заявки после проведения городских референдумов и отрицательных итогов голосования. Львов также выбыл из борьбы из-за нестабильной политической и экономической ситуации на Украине. В итоге организаторов Игр-2022 пришлось выбирать всего из двух кандидатов — Пекина и Алма-Аты. Такого узкого круга претендентов на Олимпиады не было со времен холодной войны, когда международное олимпийское движение переживало застой.

Пекин считался фаворитом этой олимпийской гонки. Китайские организаторы упирали на богатый опыт, который они получили при проведении летних Игр-2008, и богатую инфраструктуру, оставшуюся после них. Большую часть этих объектов они планируют использовать и во время нынешних ОИ. Например, на знаменитом Национальном стадионе, известном под названием «Птичье гнездо», должны пройти церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Большим минусом китайской заявки считался экологический аспект — состояние воздуха в перенаселенном мегаполисе вызывало нарекания еще во время Игр-2008. Еще один момент не в пользу китайской заявки — отдаленность лыжного кластера. Спортсмены будут соревноваться на курорте Чжанцзякоу, который располагается в 200 км от Пекина. Лыжники еще никогда так сильно не отдалялись от столицы Олимпиады.

Arriving spectacular Almaty. Ideal for Olympics. Why would anyone want winter games in Beijing? Go Almaty 2022! pic.twitter.com/zUCmhYkCcf — William Courtney (@courtneywmh) May 24, 2015

Совсем другое дело — Алма-Ата. Делегация из Казахстана сделала упор на климатический фактор. Слоган кампании звучал как Keeping it real. «Настоящий снег, настоящие горы и настоящие зимние Игры», — говорилось в презентации Казахстана. В алма-атинском оргкомитете отмечали, что для полной готовности в городе осталось построить лишь два олимпийских объекта. «Мы хотим показать миру, что нам не обязательно казаться сверхдержавой и тратить на зимнюю Олимпиаду миллиарды долларов», — заявлял бывший глава МИД Казахстана Ерлан Едрисов. Один из руководителей заявочного комитета «Алматы-2022» Андрей Крюков сообщал СМИ, что проведение зимних Олимпийских игр в Алма-Ате позволит городу получить доход около трех миллиардов долларов.

Экспертная группа МОК высоко оценила уже построенные спортивные объекты в Алма-Ате (8,5 балла, у Пекина — 7,5). Также их впечатлили транспортная инфраструктура Казахстана и государственная и общественная поддержка олимпийской заявки.

Tomorrow, the decision will be announced. Who will host the 2022 Olympic Winter Games: Beijing or Almaty, Kazakhstan? pic.twitter.com/9mAzGwBoko — IceTalk Podcast (@IceTalkPodcast) July 30, 2015

— Олимпийская заявка всегда содержат элемент риска, — говорил в интервью insidethagames.biz бывший премьер-министр Казахстана Карим Масимов. — Но мы предоставили вам несфабрикованные факты: заявка Алма-Аты подкреплена политической поддержкой, устойчивой экономикой, развитой системой транспорта. Работа МОК заставляет быть смелым. Именно МОК дал Токио Олимпиаду-1964 всего через 20 лет после Второй мировой войны. Именно МОК утвердил проведение Олимпиады-1980 в Москве в разгар холодной войны. Если вы не выберете Алма-Ату, то не сможете спокойно спать ближайшие семь лет. Призываем вас поверить в Казахстан.

Мутко был разочарован выбором МОК

Выборы страны — хозяйки Игр-2022 проходили в Куала-Лумпуре в июле 2015 года. И это вызвало определенные проблемы. Во-первых, в столицу Малайзии по разным причинам не смогли доехать 11 членов МОК. Во-вторых, во время голосования случились технические неполадки. Члены МОК успешно проголосовали за выборы столицы юношеской Олимпиады 2020 года, но когда дело дошло до голосования за место проведения зимних Игр-2022, электронная система дала сбой. Победителя пришлось выбирать по старой системе при помощи бюллетеней.

Всего в выборах приняли участие 85 делегатов. 44 члена исполкома МОК проголосовали за Пекин, Алма-Ата получила всего на четыре голоса меньше. Еще один представитель воздержался. В России не скрывали своего разочарования итогами выборов.

— Мне жаль, что столицей Олимпиады-2022 года выбрали не Алма-Ату, — говорил ТАСС на тот момент министр спорта РФ Виталий Мутко. — Очень обидно за казахстанцев, наших друзей. Я знаю, с какой душой и сердцем Казахстан готовился. Уверен, они провели бы эти соревнования на высочайшем уровне. Но думаю, что решение МОК по этому вопросу было объективным. Китай сейчас является одним из лидеров мирового спорта. Это страна, которая развивает спорт на государственном уровне. Китай выполняет все свои обязательства, проводит все международные соревнования на высочайшем уровне. В спортивном мире авторитет Китая очень высок. Казахстану было крайне сложно с ним конкурировать.

Победа Алма-Аты, безусловно, была выгоднее для России, чем триумф китайской заявки. Трехчасовая разница во времени с Москвой (против пятичасовой у Пекина) обеспечивала бы нам более высокие рейтинги прямых телетрансляций. Кроме того, было больше вариантов для подготовки нашей сборной к Играм-2022 (в условиях пандемии это приобретает важное значение). Да и в культурном отношении Казахстан, безусловно, ближе к России, чем Китай. Но выбор был сделан в пользу экономического гиганта, а не развивающейся центральноазиатской державы, где никогда ранее не проходили Олимпийские игры. Но через два года после голосования в Куала-Лумпуре успешно прошла, например, зимняя универсиада-2017.

Впрочем, время расставило все на свои места. Возможный перенос Игр из полыхающего Казахстана в другую страну (или еще один перенос по срокам) мог бы очень сильно ударить по имиджу МОК, его финансовой стабильности и в целом негативно отразился бы на будущем олимпийского движения.