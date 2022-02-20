Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России

Топ-10. Субъективный рейтинг «СЭ».

В Пекине завершилась Олимпиада. У России — 32 медали. Так много на зимних Играх у нашей страны не было никогда. Мы рады за всех наших медалистов, но все-таки выбрали десятку отечественных героев Игр. На наш субъективный взгляд. Условие: от одного вида спорта — только один человек.

Александр Большунов , 25 лет, лыжные гонки

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион — главный герой всей нашей команды. Не просто так именно он несет флаг на закрытии. В лыжах у нас вообще шикарная сборная. Практически каждый — звезда. Но, как заметил Юрий Бородавко, все сейчас немного в тени Большунова.

Александр Логинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У чемпиона мира нет личных наград в Пекине, но обе эстафеты он провел феноменально. В двух бронзах огромная его заслуга. За команду Александр отработал идеально.

Татьяна Иванова , 31 год, санный спорт

Татьяна Иванова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Врачи в ноябре говорили, что про Пекин Татьяне стоит забыть. Незадолго до Олимпиады ей сняли гипс с ноги. Наступать толком она не может и сейчас. Но Иванова не стала никого слушать и сделала четыре шикарные попытки в самый важный момент. На фоне общего провала в санном спорте ее бронза — огромный успех. А с учетом серьезной травмы и невозможности нормально тренироваться — просто подвиг.

Анна Щербакова , 17 лет, фигурное катание

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фигурное катание, как и ожидалось, стало одним из главных для России видов спорта. Количество событий зашкаливало. Медалей и героев — тоже полно. Но Анна Щербакова — единственная, кто уезжает с личным золотом. И ее стрессоустойчивость поражает.

Илья Буров. Фото AFP

Все ждали победы от Максима Бурова. Безусловного номера один по сезону. Но болезнь выбила лидера Кубка мира из колеи. Максима подстраховал брат Илья. И такая бронза дорогого стоит.

Вик Уайлд. Фото Reuters

В этого парня почти никто не верил. После дубля в Сочи-2014 у него не было успехов. На фоне чемпионов мира Дмитрия Логинова и Андрея Соболева Вик смотрелся скромно. Однако в самый нужный момент ветеран собрался — и добрался до пьедестала. Его медаль — единственная для российского сноуборда за две последние Олимпиады.

Семен Елистратов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елистратов, как и Уайлд, один из героев Сочи-2014. Вот только после домашних Игр Семен взял личную медаль в Пхенчхане-2018, а теперь и в Пекине-2022. Больше того, уфимец мог затащить на подиум и эстафету. Не хватило каких-то крох — 0,009.

Руслан Захаров. Фото Reuters

Захаров вместе с Елистратовым стал олимпийским чемпионом по шорт-треку в Сочи. Но дальше Руслан пошел другим путем. Перешел в коньки. И теперь — один из лидеров сборной. В Пекине он стал серебряным призером в командной гонке. Этот мужик — первый россиянин в истории, который выиграл две медали на зимних Играх в разных видах спорта.

Арсений Грицюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хоккеисты обидно проиграли в финале финнам. Но ведь игры за золото вообще могло не быть. Судьбу полуфинала со шведами решили буллиты. И решающий реализовал юный Арсений Грицюк.

Евгений Климов , 28 лет, прыжки с трамплина

Евгений Климов и Данил Садреев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто бы мог подумать, что у нас тут будет медаль в прыжках на лыжах с трамплина? Но у России — серебро в командном турнире! И лидер нашей четверки — Климов. Который, к слову, тоже выступал в Сочи-2014. Правда, в двоеборье. В этом виде спорта спортсмен регулярно финишировал среди аутсайдеров. А вот в прыжках он — уже в истории.