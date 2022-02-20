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Пекин-2022

Сегодня, 13:00

Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России

«СЭ» составил рейтинг топ-10 главных героев сборной России на Олимпиаде в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель
Анна Щербакова, Александр Большунов и Татьяна Иванова.
Фото «СЭ»
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Логинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Иванова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Буров.
Фото AFP
Вик Уайлд.
Фото Reuters
Семен Елистратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Руслан Захаров.
Фото Reuters
Арсений Грицюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Климов и Данил Садреев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Топ-10. Субъективный рейтинг «СЭ».

В Пекине завершилась Олимпиада. У России — 32 медали. Так много на зимних Играх у нашей страны не было никогда. Мы рады за всех наших медалистов, но все-таки выбрали десятку отечественных героев Игр. На наш субъективный взгляд. Условие: от одного вида спорта — только один человек.

Александр Большунов. Россия по итогам Пекина-2022 — девятая в командном зачете. Сбылись ли медальные прогнозы?

Александр Большунов, 25 лет, лыжные гонки

Александр Большунов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Большунов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион — главный герой всей нашей команды. Не просто так именно он несет флаг на закрытии. В лыжах у нас вообще шикарная сборная. Практически каждый — звезда. Но, как заметил Юрий Бородавко, все сейчас немного в тени Большунова.

Александр Логинов, 30 лет, биатлон

Александр Логинов (справа). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Логинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У чемпиона мира нет личных наград в Пекине, но обе эстафеты он провел феноменально. В двух бронзах огромная его заслуга. За команду Александр отработал идеально.

Татьяна Иванова, 31 год, санный спорт

Татьяна Иванова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Татьяна Иванова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Врачи в ноябре говорили, что про Пекин Татьяне стоит забыть. Незадолго до Олимпиады ей сняли гипс с ноги. Наступать толком она не может и сейчас. Но Иванова не стала никого слушать и сделала четыре шикарные попытки в самый важный момент. На фоне общего провала в санном спорте ее бронза — огромный успех. А с учетом серьезной травмы и невозможности нормально тренироваться — просто подвиг.

Анна Щербакова, 17 лет, фигурное катание

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фигурное катание, как и ожидалось, стало одним из главных для России видов спорта. Количество событий зашкаливало. Медалей и героев — тоже полно. Но Анна Щербакова — единственная, кто уезжает с личным золотом. И ее стрессоустойчивость поражает.

Илья Буров, 30 лет, фристайл

Илья Буров. Фото AFP
Илья Буров.
Фото AFP

Все ждали победы от Максима Бурова. Безусловного номера один по сезону. Но болезнь выбила лидера Кубка мира из колеи. Максима подстраховал брат Илья. И такая бронза дорогого стоит.

Вик Уайлд, 35 лет, сноуборд

Вик Уайлд. Фото Reuters
Вик Уайлд.
Фото Reuters

В этого парня почти никто не верил. После дубля в Сочи-2014 у него не было успехов. На фоне чемпионов мира Дмитрия Логинова и Андрея Соболева Вик смотрелся скромно. Однако в самый нужный момент ветеран собрался — и добрался до пьедестала. Его медаль — единственная для российского сноуборда за две последние Олимпиады.

Семен Елистратов, 31 год, шорт-трек

Семен Елистратов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Семен Елистратов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елистратов, как и Уайлд, один из героев Сочи-2014. Вот только после домашних Игр Семен взял личную медаль в Пхенчхане-2018, а теперь и в Пекине-2022. Больше того, уфимец мог затащить на подиум и эстафету. Не хватило каких-то крох — 0,009.

Руслан Захаров, 34 года, коньки

Руслан Захаров. Фото Reuters
Руслан Захаров.
Фото Reuters

Захаров вместе с Елистратовым стал олимпийским чемпионом по шорт-треку в Сочи. Но дальше Руслан пошел другим путем. Перешел в коньки. И теперь — один из лидеров сборной. В Пекине он стал серебряным призером в командной гонке. Этот мужик — первый россиянин в истории, который выиграл две медали на зимних Играх в разных видах спорта.

Арсений Грицюк, 20 лет, хоккей

Арсений Грицюк. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Арсений Грицюк.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хоккеисты обидно проиграли в финале финнам. Но ведь игры за золото вообще могло не быть. Судьбу полуфинала со шведами решили буллиты. И решающий реализовал юный Арсений Грицюк.

Евгений Климов, 28 лет, прыжки с трамплина

Евгений Климов и Данил Садреев (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгений Климов и Данил Садреев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто бы мог подумать, что у нас тут будет медаль в прыжках на лыжах с трамплина? Но у России — серебро в командном турнире! И лидер нашей четверки — Климов. Который, к слову, тоже выступал в Сочи-2014. Правда, в двоеборье. В этом виде спорта спортсмен регулярно финишировал среди аутсайдеров. А вот в прыжках он — уже в истории.

Олимпийские кольца в&nbsp;Пекине. Аномальная Олимпиада. Самые странные Игры в истории, но самые удачные для команды ОКР

Арсений Грицюк
Олимпиада
Александр Большунов
Александр Логинов (биатлон)
Анна Щербакова
Вик Уайлд
Татьяна Иванова
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