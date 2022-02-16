«Про шотландские юбки шутить бы не стал». Российские керлингисты ярко покинули Олимпиаду матчем с Великобританией

Капитан сборной России по керлингу Глухов заявил, что доволен своей командой на Олимпиаде в Пекине

Веселое интервью «СЭ» капитана нашей сборной Сергея Глухова.

Олимпийские игры-2022. Керлинг. Мужчины. 11-й раунд

Россия — Великобритания — 6:8

На мужскую сборную России по керлингу больших надежд в Пекине не возлагали, но четвертое место на чемпионате мира заставило поверить в шальную медаль. Полуфиналом ЧМ ребята поставили себе планку. Перед последними турами россияне все еще претендовали на плей-офф, но для удачного исхода должно было многое совпасть. Нам надо было обыграть вице-чемпионов мира шотландцев и надеяться на правильные результаты в играх США и Канады.

А с британцами все сразу пошло наперекосяк. В первом же энде звезды мирового керлинга не стали играть в кошки-мышки и наказали россиян за неточности — 3:0. Давать такую фору фаворитам было самоубийственно. Британцы могли играть надежно и на отбой, наши были вынуждены придумывать сложные броски, играть на «+2» и «+3», но по факту еле удерживались на расстоянии трех камней. Последние игры команда Сергея Глухова проводила с обилием ошибок, и только взаимная любезность нам помогла обыграть Канаду и вообще сохранить веру в полуфинал до последнего тура.

В матче с Великобританией наши по доброй русской традиции стали играть, когда ситуация уже стала безвыходной. В концовке начали догонять лидеров, но времени не хватило — 6:8. Вторая половина игры шла под шутки наших ребят и обреченно-саркастичные фразы «Зачем тогда это всё?». По окончании матча и турнира скип сборной России Сергей Глухов в интервью «СЭ» подвел итоги и ответил на глупые вопросы о керлинге.

Почему нам надо сначала себя в одно место засунуть? У меня такой же вопрос!

— Сергей, теперь все закончилось, давайте с вами как скипом подведем итоги Олимпиады.

— Давайте, конечно. В принципе, турнир получился для нас неплохим, мы сами себе доказали, что можем играть с большинством команд топ-уровня не равных, выигрывать. Нам нужно работать над командной динамикой и исполнением в начале. Допускали очень много простых ошибок, и они отражались на счете. Нужно будет работать над спокойствием.

— С графиком жестким ошибки не связаны?

— Не сказал бы. У нас, наоборот, было комфортное расписание. После двух игр в день ребята больше устают, да, даже физически из-за свипа. Но нельзя этим отмазывать свои ошибки.

— Во многих матчах вы были в роли догоняющих. Почему по старой русской традиции нам надо себя в одно место засунуть, чтобы потом себя из него вытаскивать?

— А у меня такой же вопрос! (Смеется.) К себе, к вам. Не знаю, честно. Есть у нас сомнения, неуверенность в начале игры. Ожидания не совпадают с реальностью, и это дергает морально. Нам понадобилось с шотландцами энда четыре, чтобы включиться и играть. Причем на тренировках и разминках все чувствуем себя комфортно. Как только выходим играть — ошибаемся, и приходится догонять.

Могли отыграться у британцев в энде с их последним броском, но они не ошибаются( pic.twitter.com/EE2dtu18NW — Lublineс93 (@Lublinec931) February 16, 2022

— Какой был ключевой матч на этом турнире, который не позволил бороться за полуфинал?

— То, что мы обсуждали, — игра с Америкой. Хорошо начали, но опять простые ошибки не позволили выиграть. Недотерпели, переволновались. Начало хотелось сделать победным, и если оглянуться на таблицу, то американцы рядом. Выиграли — было бы попроще, а получился негативный фон. Но, конечно, любое поражение сказывается на твоем ранге.

— Чья игра произвела самое мощное впечатление?

— Сложнее всего было сегодня. Шотландцы — те, кто не прощает. У нас были завязки, где мы могли нагнать, но не получилось. Я буду болеть за шотландцев, у них достойный год, выиграли все что могли, выросли за последние пару лет. С канадцами было интересно играть, эмоциональная победа над одними из лидеров керлинга. Ну и с США первая игра в жизни на Олимпиаде.

Про шотландские юбки шутить бы не стал, это не в духе керлинга

— Как сделать так, чтобы керлинг не забыли за четыре года?

— На самом деле Олимпийские игры — большой популяризатор всего спорта в мире и в России. После Игр может прийти большое количество детей, с вашей помощью мы развиваем этот спорт. Много было прессы на керлинге здесь, и большое спасибо вам, работники СМИ, что вы освещаете наши победы и неудачи.

— Многие виды спорта растут за счет треш-тока — ММА, лыжи. Может, вам дуэль взглядов с шотландцами надо было провести?

— Это не соответствует духу керлинга. Он существует, есть такое понятие. Издавна это аристократическая игра, для джентльменов. Дуэль взглядов перед игрой — немного не то. Здесь ценится интеллект, игра на точность. Так что всякие дуэли, подколы насчет шотландских юбок я бы не стал делать. Не наш стиль, не стиль керлинга (смеется).

— Я по соцсетям пособирал глупых и наивных вопросов про керлинг, давайте попробуем ответить. Первое: были ли хоть какие-то смешные шутки про мытье полов?

— Эти шутки все одинаковые, однолобые, что ли. «Ты что, моешь пол щеткой?» Если это шутка, то для спортсменов это... непонятно. Что делают хоккеисты тогда? Машут палками. С точки зрения обывателя это смешно, до тех пор, пока сам не начнешь играть.

— Ронял ли кто-нибудь себе камень на ногу?

— (Смеется.) На моей практике нет. Но бывает, что нога стоит перед камнем, и ее зажимает между двумя камнями. 20 килограммов на скорости — это прилично. Чтобы поднять и уронить... Один раз рассказывали, что на платном керлинге кто-то поднял камень, и он неудачно упал. Этому человеку наверняка было больно.

— А драки у вас, как в хоккее, бывают?

— На моей памяти нет. Я уже 13 лет в керлинге, ни разу не видел конфликтов.

На результатах девушек могли сказаться долгие сборы в Новосибирске

— В керлинге денег точно меньше, чем в футболе. Вы работаете или в вашей жизни только керлинг?

— Работать — нет, подрабатывать — да. Просто мало времени, мы почти всегда на сборах. Так что работа дистанционная. У кого-то IT-сфера, кто-то квартиру удачно перепродал. Так и живем.

— Почему у женской сборной в Пекине не получилось?

— Ох, сложно сказать как человеку, который почти не общался с девчонками из-за местных карантинов. Возможно, перенервничали. У них все пошло не так, как они ожидали изначально. Но они умеют играть хорошо и играют хорошо. Видимо, вышли на первую игру, проиграли, и сразу пошла просадка.

Ну и морально подустали. У нас были долгие сборы перед Олимпиадой в Новосибирске, и там были проблемы с антиковидными ограничениями. Там мы устали гораздо больше, чем здесь. Возможно, это сказалось. Но что точно — это не их уровень игры.

— По итогам Олимпиады вы счастливы?

— Счастлив — нет, не могу сказать это слово. Но я доволен своей командой, доволен, что появилось большое сообщество, в том числе детей, которые стали писать и следить за керлингом. Надеюсь, наш спорт будет развиваться, очень этого хочется.

— Пишут не хейт, надеюсь?

— В мой адрес не было ни одного хейтерского сообщения. Но хейтеры всегда есть, может, я просто не натыкался (улыбается). Хотя я особо и не искал.