Жамнов допустил появление Знарка и Брагина на скамейке сборной России в Пекине

Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, возможно ли появление на скамейке команды на Олимпийских играх в Пекине Олега Знарка и Валерия Брагина.

— Сейчас ходят много слухов о том, какая роль в штабе будет у Брагина и Знарка. Вы допускаете, что в Пекине они могут встать на скамейку?

— Все может быть. Кандидатов много. Но сейчас я хочу переговорить со всеми лично и уже потом решать, кто будет на лавке, а кто будет консультантом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Национальная команда России на групповом этапе сыграет в группе В с Данией, Чехией и Швейцарией.

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