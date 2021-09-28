Жамнов допустил появление Знарка и Брагина на скамейке сборной России в Пекине
18:10
Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, возможно ли появление на скамейке команды на Олимпийских играх в Пекине Олега Знарка и Валерия Брагина.
— Сейчас ходят много слухов о том, какая роль в штабе будет у Брагина и Знарка. Вы допускаете, что в Пекине они могут встать на скамейку?
— Все может быть. Кандидатов много. Но сейчас я хочу переговорить со всеми лично и уже потом решать, кто будет на лавке, а кто будет консультантом.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Национальная команда России на групповом этапе сыграет в группе В с Данией, Чехией и Швейцарией.
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
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