Билеты на Олимпиаду в Пекине не поступят в свободную продажу

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже. Это мотивировано сложной эпидемической обстановкой в стране и мире, говорится в заявлении на официальном сайте оргкомитета.

При этом билеты распределят напрямую среди определенных групп зрителей.

Ранее МОК объявил, что билеты на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2022 в Пекине будут доступны только для болельщиков, проживающих в материковом Китае.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля, Паралимпийские игры — 4-13 марта.