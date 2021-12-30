Вяльбе заявила, что российские лыжники не думают о переносе Олимпиады в Пекине
12:23
Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о проведении Олимпиады в Пекине после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса.
«Мы готовимся к Олимпийским играм. Молодежный чемпионат мира по хоккею — это одно. Олимпийские игры — это второе. У нас другие цели и задачи. Мы готовимся к Пекину и ни о чем больше не думаем», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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