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Хованцев считает возможной отмену Олимпийских игр в Пекине

11:04
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Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможную отмену Олимпийских игр в Пекине после остановки молодежного чемпионата мира по хоккею.

«В этой ситуации все возможно. Надо смотреть, какая политика будет у МОК, какие условия безопасности будут в Китае. От этого будет многое зависеть. Да, нельзя исключить возможную отмену Олимпиады», — сказал Хованцев «СЭ».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Мария Куцубеева все материалы автора
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