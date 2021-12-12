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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Вячеслав Фетисов: «После Флойда в Америке вообще нельзя проводить никаких соревнований»

13:10
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова американской теннисистки Крис Эверт, которая призвала запретить проводить Олимпийские игры в России и Китае.

«Почему вдруг она стала об этом говорить? Есть презумпция невиновности. Есть много пунктов связанных с регламентом. Существуют Международный Олимпийский комитет, кодекс ВАДА. Не знаю, о чем разговор. А потом спортсмены спрашивают, почему политика лезет в спорт. Почему она в 2008 году молчала, когда была Олимпиада в Пекине? Право проведения Олимпийских игр нам было дано в 2007 году, о каких правах человека можно говорить? После Флойда в Америке вообще нельзя проводить никаких соревнований», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее американская теннисистка в своем твитере призвала отказаться от проведения Олимпиады в России и Китае, так как эти страны идут против всего человечества.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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