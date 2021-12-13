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Российские конькобежцы завоевали олимпийские лицензии в командных гонках

13:10

Сборная России по конькобежному спорту на этапе Кубка мира в Калгари (Канада) завоевала олимпийские лицензии в мужской и женской командной гонках для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

Мужская команда в составе Руслана Захарова, Даниила Алдошкина, Данила Семерикова заняли четвертое место командной гонке (3.39,548). Женская команда в составе Елизаветы Голубевой, Натальи Ворониной и Евгении Лаленковой также стала четвертой (2.58,790).

Всего на этапе Кубка мира в Калгари российские конькобежцы выиграли три золотые и четыре бронзовые медали.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Карен Саркисян все материалы автора
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