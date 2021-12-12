Американская теннисистка: «Меня аж передергивало, когда Олимпиада проходила в России»
Американская теннисистка, 18-кратная обладательница «Большого шлема» Крис Эверт высказалась об Олимпиаде в Пекине, упомянув Россию.
«Согласна, что Олимпиада в таких странах, как Китай, не должна проводится. В этой стране совершаются преступления против человечества. Меня аж передергивало, когда Игры проводились в России. Все это свидетельствует о глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в Twitter.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Игры в Сочи проводились в 2014 году.
6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. Затем к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Словакия.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/ChrissieEvert/status/1469807546705879044?s=20
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