Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Американская теннисистка: «Меня аж передергивало, когда Олимпиада проходила в России»

Теннисистка Эверт раскритиковала проведение Игр в Китае, упомянув Россию
12:00
Крис Эверт. Фото Twitter
Крис Эверт. Фото Twitter
Теги:

Американская теннисистка, 18-кратная обладательница «Большого шлема» Крис Эверт высказалась об Олимпиаде в Пекине, упомянув Россию.

«Согласна, что Олимпиада в таких странах, как Китай, не должна проводится. В этой стране совершаются преступления против человечества. Меня аж передергивало, когда Игры проводились в России. Все это свидетельствует о глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в Twitter.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Игры в Сочи проводились в 2014 году.

6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. Затем к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Словакия.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ChrissieEvert/status/1469807546705879044?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
1
0