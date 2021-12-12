Американская теннисистка: «Меня аж передергивало, когда Олимпиада проходила в России»

Американская теннисистка, 18-кратная обладательница «Большого шлема» Крис Эверт высказалась об Олимпиаде в Пекине, упомянув Россию.

«Согласна, что Олимпиада в таких странах, как Китай, не должна проводится. В этой стране совершаются преступления против человечества. Меня аж передергивало, когда Игры проводились в России. Все это свидетельствует о глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в Twitter.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Игры в Сочи проводились в 2014 году.

6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. Затем к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Словакия.