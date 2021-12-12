В Госдуме отреагировали на призвание американской теннисистки запретить проведение Олимпиады в Китае и России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова американской теннисистки Крис Эверт, которая призвала запретить проводить Олимпийские игры в России и Китае.

«К сожалению, мы живем в таком мире, где очень часто обвиняют страны в таких нарушениях, — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Может быть, ребята посмотрят на то, как ущемляются права людей в США? Там стреляют на улицах и после этого происходят беспорядки. На самом деле в Америке сейчас большое количество проблем. Чтобы закрыть на них глаза, они пытаются искать внешние раздражительные факты. В Европе сейчас то же самое: поляки, например, любят поддерживать антиспортивные события и мероприятия. Какое вообще отношение спорт имеет к запрещению тех или иных соревнований из-за якобы нарушений прав человека? Это же глупость какая-то. Причем данный факт не мешает американцам зарабатывать деньги благодаря торговле с Китаем».

Свищев также выразил уверенность в том, что спорт не должен быть ареной для политических дискуссий.

«Когда нас, китайцев, белорусов заставляют играть по американским правилам, это не может радовать. Стадионы не могут быть ареной для решения политических проблем. Если вы чем-то недовольны, решайте на дипломатическом уровне. Сейчас у нас есть огромное инструментов: министры иностранных дел, министерства, посольства. Олимпиада в Сочи прошла на высочайшем уровне, в сложнейших условиях. В Китае, я уверен, все организуют замечательно. У них будут жесточайшие ограничения. Им надо выразить благодарность за приложенные усилия. Если США не хотят ехать на Олимпиаду, пускай остаются у себя дома, они сделают хуже только своим спортсменам», — добавил Свищев.

Ранее американская теннисистка в своем твитере призвала отказаться от проведения Олимпиады в России и Китае, так как эти страны идут против всего человечества.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.