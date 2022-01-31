В Пекине ввели локдаун из-за Олимпиады, идет массовое тестирование

Как сообщает корреспондент «СЭ», в нескольких районах Пекина был введен локдаун после того, как за день было зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом — наибольшее число с июня 2020 года.

Жителей Пекина массово отправляют на тестирование. Судя по всему, локдаун введен в районе вокруг одной из гостиниц, где проживают журналисты, — на этой улице постоянно наблюдается очередь в местный пункт тестирования.

Думали, китайцы стоят в какой-то ларёк, а оказалось, тестируются. Судя по всему, всех погнали в преддверии Олимпиады. pic.twitter.com/3nJBAKl7yK — Lublineс93 (@Lublinec931) January 31, 2022

Олимпиада в Пекине официально открывается 4 февраля, первые соревнования стартуют 2-го числа. В городе соблюдаются строжайшие меры безопасности, маски необходимо носить даже на улице.