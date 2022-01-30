Среди прибывших в Пекин на Олимпиаду выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

Среди прибывших в Пекин на зимнюю Олимпиаду выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

29 января в столицу Китая прибыли 857 человек, из них 355 спортсменов и официальных лиц еще 502 человека — «представители других заинтересованных сторон». По итогам ПЦР-тестирования было выявлено 34 новых случая заражения, из них 16 — среди спортсменов и официальных лиц. Остальные 18 случаев обнаружены среди представителей заинтересованных сторон.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сегодня, 30 января в столицу Китая прибыла сборная России по лыжным гонкам.