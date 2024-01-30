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Пекин-2022

Сегодня, 09:01

В НОК США заявили, что американские фигуристы получат золотые медали за командный турнир Олимпиады-2022

Руслан Минаев
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CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд заявила, что американские фигуристы получат золотые медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», — цитирует ТАСС пресс-службу НОК.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, как будет проходить распределение медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022.

Камила Валиева. CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

Как сообщили в эфире Первого канала, заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку к личным соревнованиям Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Олимпиада
МОК
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