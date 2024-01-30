В НОК США заявили, что американские фигуристы получат золотые медали за командный турнир Олимпиады-2022

Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд заявила, что американские фигуристы получат золотые медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», — цитирует ТАСС пресс-службу НОК.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, как будет проходить распределение медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

Как сообщили в эфире Первого канала, заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку к личным соревнованиям Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.