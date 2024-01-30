В МОК объяснили, как будет проходить распределение медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о распределении медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине только после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит итоговое положение команд.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

«Международный олимпийский комитет теперь может присудить медали в соответствии с итоговым положением [команд], который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев. МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию награждения медалями», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Также в релизе говорится, что CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. Как сообщили в эфире Первого канала, заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля.