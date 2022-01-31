Владимир Соловьев: «Олимпиада должна оставаться вне политики. Излишняя политизация никому не нужна»

Известный телеведущий Владимир Соловьев ответил «СЭ» на вопрос о возможных провокациях российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

«Стоит ли ждать провокаций в Пекине? Очевидно, не со стороны организаторов. О болельщиках и говорить не приходится, — сказал Соловьев «СЭ». — От кого могут быть провокации? Китайские организаторы, очевидно, относятся к нам хорошо, учитывая отношения между Россией и Китаем. Ряд спортсменов будут дергаться — их тоже жалко. Послушайте, несчастные ребята украинцы. Им, что, не вставать на пьедестал рядом с нашими спортсменами? Все-таки надо помнить, что говорил Кубертен: Олимпиада должна оставаться вне политики. Излишняя политизация никого не украшает и никому не нужна».

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.