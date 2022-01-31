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Сегодня, 20:00

Владимир Соловьев: «Олимпиада должна оставаться вне политики. Излишняя политизация никому не нужна»

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Олимпиада должна оставаться вне политики
Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Соловьев.
Фото vrsoloviev, Instagram

Известный телеведущий Владимир Соловьев ответил «СЭ» на вопрос о возможных провокациях российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

«Стоит ли ждать провокаций в Пекине? Очевидно, не со стороны организаторов. О болельщиках и говорить не приходится, — сказал Соловьев «СЭ». — От кого могут быть провокации? Китайские организаторы, очевидно, относятся к нам хорошо, учитывая отношения между Россией и Китаем. Ряд спортсменов будут дергаться — их тоже жалко. Послушайте, несчастные ребята украинцы. Им, что, не вставать на пьедестал рядом с нашими спортсменами? Все-таки надо помнить, что говорил Кубертен: Олимпиада должна оставаться вне политики. Излишняя политизация никого не украшает и никому не нужна».

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Владимир Соловьев
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