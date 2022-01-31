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Сегодня, 18:45

«Это Олимпийские игры, где победителем будет ковид». Владимир Соловьев — о заболеваниях в сборной России

Владимир Соловьев отреагировал на заболевания коронавирусом российских спортсменов перед Олимпиадой в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Соловьев.
Фото Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ряд заболеваний российских спортсменов за несколько дней до старта Олимпийских игр в Пекине.

«Ситуация просто страшная, — сказал Соловьев «СЭ». — Это Олимпийские игры, где победителем будет ковид. Невольно ряд спортсменов получает неспортивное преимущество. Просто потому, что судьба к ним будет благосклонна — кто-то заболеет, а кто-то нет. Появляется рулетка. Уверен, у Китая и так есть преимущество — домашняя поляна. А тут, учитывая организацию, это все поможет. Омикрон дошел до такой стадии, что нет никакого смысла снимать людей с соревнований. Надо помнить, что чуть ли не 30 процентов всех ОРЗ имеют коронавирусную основу».

Соловьев призвал относиться к ситуации с омикроном спокойнее.

«Никто же не снимает людей с соревнований из-за насморка. Это дело спортсмена — выступать в таком состоянии или нет. А сейчас мы дошли до чрезмерного отношения, по крайней мере при омикроне. Я не беру цифры в нашей стране, которые высокие, но в Америке еще недавно было по миллиону заболевших в день. И что теперь? Исходя из этого нужно закрывать все спортивные соревнования? Нужно научиться жить в этих обстоятельствах. Надо быть чуть поспокойнее, иначе это будут омикронные Олимпийские игры», — добавил Соловьев.

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Участие в Играх примут более 4 тысяч атлетов из 95 стран.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Владимир Соловьев
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