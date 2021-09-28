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Сушинский — о назначении Жамнова: «Для меня это непонятное решение»

14:05
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«Пока для меня это непонятное вообще решение. И почему в один день назначили [Олега Знарка], в другой — не назначили? Что могло произойти за полдня, за два дня? Поэтому я не понимаю таких решений.

Как игрок Алексей Жамнов — отличнейший, как человек — тоже шикарный, как тренер — не знаю», — цитирует Сушинского РЕН ТВ.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/884675-sushinskii-naznachenie-zhamnova-neponiatnoe-dlia-menia-reshenie

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Александр Кравченко все материалы автора

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