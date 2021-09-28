В Кремле прокомментировали назначение Жамнова главным тренером сборной России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«Катастрофа или не катастрофа — мы узнаем на чемпионате. Конечно, это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем.

Он [хоккей] любим главой государства. Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — цитирует Пескова РБК.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.