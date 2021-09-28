В Кремле прокомментировали назначение Жамнова главным тренером сборной России
13:15
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.
«Катастрофа или не катастрофа — мы узнаем на чемпионате. Конечно, это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем.
Он [хоккей] любим главой государства. Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — цитирует Пескова РБК.
Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/6152e44a9a7947942944b8f0?ruid=UET9A2BTZ7iZy/OjA1MeAg
Читайте также
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю