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В Кремле прокомментировали назначение Жамнова главным тренером сборной России

13:15
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«Катастрофа или не катастрофа — мы узнаем на чемпионате. Конечно, это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем.

Он [хоккей] любим главой государства. Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — цитирует Пескова РБК.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6152e44a9a7947942944b8f0?ruid=UET9A2BTZ7iZy/OjA1MeAg

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Александр Кравченко все материалы автора

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