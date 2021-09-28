ИИХФ рассмотрит вопрос о снятии сборной Китая с хоккейного турнира Олимпиады-2022

В ИИХФ рассмотрят вопрос участия сборной Китая по хоккею на Олимпийских играх в Пекине-2022. Новый президент организации Люк Тардиф выразил обеспокоенность уровнем команды и поднял вопрос о снятии сборной с соревнований.

«Обсуждения на эту тему были в рамках предыдущего совета IIHF, следующий совет в ноябре вернется к этому вопросу и получит обновленную информацию о ходе подготовки команды. Но на данный момент нет никаких изменений в статусе команды как участника олимпийского турнира», — цитирует ТАСС представителей ИИХФ.

Сборная Китая примет участие в Олимпийских играх, так как является хозяйкой и организатором турнира. В хоккейном рейтинге команда занимает 32-е место. Вместо Китая заявиться на Олимпиаду сможет сборная Норвегии, которая идет на 11-й строчке в рейтинге.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.