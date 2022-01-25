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Пекин-2022

Сегодня, 14:43

Путин призвал российских олимпийцев соблюдать все медпредписания в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Президент России Владимир Путин призвал олимпийскую сборную РФ соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Олиммпйиских играх в Пекине.

«Сейчас каждый из вас — все, кто вошел в олимпийскую сборную — конечно, переживают, думают о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. Мы знаем, вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы и заслужили право предъявить свое мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта.

Ситуация с эпидемией, конечно же, серьезно изменила привычный уклад нашей жизни. Но вы сумели преодолеть эти трудности, еще больше закалить свой характер, укрепить волю к победе и уверенно пройти все этапы отбора на Олимпиаду. Многие заняли верхние строки мировых рейтингов.

В свою очередь прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета Игр, строго соблюдать все медицинские предписания», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/67635
Олимпиада
Владимир Путин
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