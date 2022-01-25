Путин: «Россия и Китай выступают против бойкотов и политизации спорта»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.

«Известным стимулом популяризации спорта в обществе служат и крупные международные соревнования. Считаю их главной задачей вовлечение в спорт как можно большего числа граждан и укрепление дружбы между народами.

Эти подходы разделяют и организаторы предстоящих Игр — наши китайские друзья. Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь — равноправие и справедливость.

В период открытия Игр у нас будет встреча с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.

Как и у России, у Китая наработан очень хороший, большой опыт организации масштабных международных мероприятий, и уверен, наши друзья обеспечат все необходимые условия — и в рамках соревновательного процесса, и по вопросам пребывания участников Игр, и, конечно, в сфере безопасности здоровья спортсменов и зрителей», — цитирует Путина сайт Кремля.