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Сегодня, 14:31

На Олимпиаду в Пекин отправятся 212 спортсменов сборной России

ОКР утвердил состав сборной России на зимние Олимпийские игры-2022
Виктория Кравченко
Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полную заявку спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин.
Фото Getty Images

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полную заявку спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин (Китай). На зимние Игры-2022 поедут 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин.

Полный состав Команды ОКР на данный момент можно посмотреть по ссылке.

Самая большая заявка у хоккеистов. В мужской команде — 25 игроков, в женской — 23.

В общей сложности в Пекин отправится делегация из 461 представителя — помимо спортсменов это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР, ФМБА.

Отметим, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Также все еще решается вопрос о предоставлении нам двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Источник: https://olympic.ru/news/beijing-2022/v-pekin-edut-212-rossijskih-sportsmenov/
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