Президент МОК рассказал о напутствии от папы Римского перед началом Олимпиады в Пекине

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о напутствии от папы Римского Франциска перед началом Олимпиады в Пекине.

«Вчера мы получили сообщение от папы Римского. Он выразил поддержку деятельности МОК. Он пожелал великой Олимпийской и Паралимпийской семье ощущения единства человечества. Это еще раз утверждает нас в мысли, что мы идем правильным путем. Мы уверены, что Игры в Пекине будут спортивным праздником», — заявил Бах.

Ранее президент МОК выступил с обращением в преддверии старта Игр в Китае, в котором призвал к единству и равенству.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия соревнований состоится завтра, 4 февраля, начало запланировано на 15.00 (мск).