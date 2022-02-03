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Сегодня, 14:26

Президент МОК рассказал о напутствии от папы Римского перед началом Олимпиады в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о напутствии от папы Римского Франциска перед началом Олимпиады в Пекине.

«Вчера мы получили сообщение от папы Римского. Он выразил поддержку деятельности МОК. Он пожелал великой Олимпийской и Паралимпийской семье ощущения единства человечества. Это еще раз утверждает нас в мысли, что мы идем правильным путем. Мы уверены, что Игры в Пекине будут спортивным праздником», — заявил Бах.

Ранее президент МОК выступил с обращением в преддверии старта Игр в Китае, в котором призвал к единству и равенству.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия соревнований состоится завтра, 4 февраля, начало запланировано на 15.00 (мск).

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Олимпиада
Томас Бах
МОК
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