Бах: «Олимпиада высветит наше единство и равенство вне зависимости от финансового положения или сексуальной ориентации»

Президент МОК Томас Бах выступил с обращением за сутки до открытия Олимпиады в Пекине. По его словам, Игры призваны объединять вне зависимости от финансового положения или сексуальной ориентации.

«До начала игр остаются всего сутки. Все спортсмены прибыли, уже находятся в Пекине, — отметил Бах. — Мы готовы. Поверить в это сложно, но это так. Мы можем с уверенностью утверждать, что несмотря на пандемию, мы смогли сплотить ряды и создать закрытый комплекс. Спасибо всем, кто помогает нам поддерживать порядок и дисциплину внутри «пузыря». Пекин станет уникальной столицей, которая принимала и летние, и зимние Игры. Мы в ходе подготовительных мероприятий смогли донести до более чем 300 миллионов граждан китайцев блеск и красоту зимних видов спорта. Можем с уверенностью заявить, что Китай стал страной зимних видов спорта. 346 миллионов китайцев сейчас участвуют в зимных видах спорта. Это новая веха развития спорта».

Также Бах подчеркнул объединяющий фактор Олимпиады.

«Олимпийские игры призваны объединить наши народы. Мы не создаем стены, мы возводим мосты. Эти Игры еще раз высветят наше единство и равенство вне зависимости от финансового положения или сексуальной ориентации, — сказал Бах. — Мы не поддерживаем никакую дискриминацию. Наша цель, чтобы нас не раздергивали политические конфликты. МОК -политически нейтральная организация, мы не ставим перед собой политические цели. Наша задача — организация соревнований и участие достойнейших спортсменов. Мы все разные, в мире сейчас много политических разногласий, но лозунг этих Игр: «За совместное будущее». Проблемы в нашем мире можно решать только в духе солидарности».

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля и будет длиться две недели.