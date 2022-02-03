Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 14:22

Томас Бах: «Китай делает все возможное для безопасного проведения Олимпиады»

Бах заявил, что Китай успешно проведет Олимпиаду
Сергей Федоров
Корреспондент

Президент МОК Томас Бах выступил с обращением за сутки до открытия Олимпиады в Пекине. Среди прочего он отметил, что Игры будут безопасными в отношении пандемии коронавируса.

«Мы — живые свидетели того, как Китай делает все возможное для безопасного проведения Игр. Количество переболевших в Китае значительно меньше, чем в других странах, — отметил Бах. — Это получилось благодаря системе закрытого контура. Поэтому мы используем успешный китайский опыт на Играх. Мы действуем единым фронтом, поэтому я уверен, что Китай успешно проведет Олимпиаду».

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля и будет длиться две недели.

Томас Бах
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине: когда пройдет и где смотреть
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Украинский фигурист Шмуратко заразился коронавирусом и пропустит командный турнир на Олимпиаде в Пекине
В России за сутки выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом
Овечкин взял передышку? Он попал в ковид-протокол и вновь не поедет на Матч звезд
Йоханнес Бе пропустил пресс-конференцию из-за возможного заражения коронавирусом
На Олимпиаде в Пекине за полторы недели выявили 287 случаев заражения коронавирусом
Клод Жиру заменит Овечкина в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матче звезд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах: «Олимпиада высветит наше единство и равенство вне зависимости от финансового положения или сексуальной ориентации»

Президент МОК рассказал о напутствии от папы Римского перед началом Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости