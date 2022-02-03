Томас Бах: «Китай делает все возможное для безопасного проведения Олимпиады»

Президент МОК Томас Бах выступил с обращением за сутки до открытия Олимпиады в Пекине. Среди прочего он отметил, что Игры будут безопасными в отношении пандемии коронавируса.

«Мы — живые свидетели того, как Китай делает все возможное для безопасного проведения Игр. Количество переболевших в Китае значительно меньше, чем в других странах, — отметил Бах. — Это получилось благодаря системе закрытого контура. Поэтому мы используем успешный китайский опыт на Играх. Мы действуем единым фронтом, поэтому я уверен, что Китай успешно проведет Олимпиаду».

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля и будет длиться две недели.