Томас Бах: «Хотим убедиться, что Пэн Шуай в порядке физически и психологически»

Президент МОК Томас Бах выступил за сутки до открытия Олимпиады в Пекине высказался о приставаниях к китайским спортсменкам, а также об истории с теннисисткой Пэн Шуай.

«Слухи о приставаниях к китайским спортсменкам? Я несколько раз уже выступал по этим вопросам. Я переговорил об этом с членами нашей команды в МОК, — отметил Бах. - Что касается истории с Пэн Шуай, то мы хотим получить ответы на наши вопросы. Мы даже не знаем, где она и как нам на нее выйти. Поэтому мы решили провести с ней встречу в Пекине, чтобы понять детали ее истории.

Нам важна ее физическая безопасность. Она откликнулась на нашу инициативу, работаем в переговорном ключе. Мы хотим шаг за шагом разобраться в этой ситуации. Если она хочет детального расследования, мы готовы. Все зависит от нее. Ведь ранее она отозвала свои обвинения. Так что для начала в личной встрече мы хотим убедиться, что она в порядке физически и психологически".

Напомним, Пэн Шуай осенью обвинила в сексуальном насилии высокопоставленного китайского партийного чиновника, после чего перестала выходить на связь.

Когда начался международный скандал, теннисистка ненадолго вернулась в медиапространство и дважды созвонилась с МОК. Сомнения в ее благополучии сохраняются, а Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае до проведения в стране полноценного расследования.

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля и бедт длиться две недели.