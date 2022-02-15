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Сегодня, 11:30

Все медали 15 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Россия стала третьей в биатлонной эстафете

15 февраля спортсмены разыграли четыре комплекта наград на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
15 февраля на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей.
Фото AFP

15 февраля на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей

Сноуборд. Биг-эйр. Женщины
1. Анна Гассер (Австрия)
2. Зои Садовски (Новая Зеландия)
3. Кокомо Мурасе (Япония)

Фристайл. Слоупстайл. Женщины
1. Матильда Гремо (Швейцария)
2. Элин Гу (Китай)
3. Келли Силдару (Эстония)

Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины
1. Коринн Зутер (Швейцария)
2. София Годжа (Италия)
3. Надя Делаго (Италия)

Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины
1. Су Йи Мин (Китай)
2. Монс Ройсланн (Норвегия)
3. Макс Пэррот (Канада)

Биатлон. Мужчины. Эстафета
4 х 7,5 км
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)
2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)
3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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