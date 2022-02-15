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Пекин-2022

Сегодня, 11:30

Российские конькобежки уступили Нидерландам в борьбе за бронзу командной гонки преследования на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент

Российские конькобежки в финале B командной гонки преследования Олимпиады-2022 уступили Нидерландам.

Россиянки в составе Елизаветы Голубевой, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной показали результат в 2.58,66, уступив голландкам 1,80 секунд. Таким образом, Нидерданды завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2022.

Золотую медаль завоевала сборная Канады, которая в финале A победила Японию.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Женщины

Коньки. Командная гонка,

Финал А

1. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн) — 2.53,44

2. Япония (Айано Сато, Нана Такаги) — 3.04,47

Финал B

1. Нидерланды (Рената Груневолд, Ирена Схаутен, Ирен Вюст) — 2.56,86

2. Россия (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) — 2.58,66

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