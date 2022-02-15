Российские конькобежки уступили Нидерландам в борьбе за бронзу командной гонки преследования на Олимпиаде-2022
Российские конькобежки в финале B командной гонки преследования Олимпиады-2022 уступили Нидерландам.
Россиянки в составе Елизаветы Голубевой, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной показали результат в 2.58,66, уступив голландкам 1,80 секунд. Таким образом, Нидерданды завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2022.
Золотую медаль завоевала сборная Канады, которая в финале A победила Японию.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Женщины
Коньки. Командная гонка,
Финал А
1. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн) — 2.53,44
2. Япония (Айано Сато, Нана Такаги) — 3.04,47
Финал B
1. Нидерланды (Рената Груневолд, Ирена Схаутен, Ирен Вюст) — 2.56,86
2. Россия (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) — 2.58,66
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