Медальный зачет Олимпиады-2022, 15 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая
Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
Во вторник, 15 февраля, будет разыграно девять комплектов медалей.
Коринн Зутер из Швейцарии завоевала золотую медаль в скоростном спуске горных лыж у женщин.
Еще одна представительница Швейцарии Матильда Гремо выиграла золото в фристайле.
Австрийка Анна Гассер стала взяли золотую медаль в сноуборде (биг-йэр).
Китаец Су Йи Мин завоевал золотую медаль в сноуборде (биг-йэр).
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв девять золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 6 серебра и 8 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 15 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|9
|6
|7
|22
|2
|8
|5
|2
|15
|3
|7
|6
|3
|16
|4
|6
|6
|4
|16
|5
|6
|4
|2
|12
|6
|6
|4
|2
|12
|7
|5
|3
|3
|11
|8
|5
|0
|5
|10
|9
|4
|6
|8
|18
|10
|3
|6
|2
|11
Полностью медальный зачет — здесь.
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