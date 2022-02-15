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Сегодня, 09:30

Медальный зачет Олимпиады-2022, 15 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая

Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские кольца в Пекине.
Фото Reuters
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

Во вторник, 15 февраля, будет разыграно девять комплектов медалей.

Коринн Зутер из Швейцарии завоевала золотую медаль в скоростном спуске горных лыж у женщин.

Еще одна представительница Швейцарии Матильда Гремо выиграла золото в фристайле.

Австрийка Анна Гассер стала взяли золотую медаль в сноуборде (биг-йэр).

Китаец Су Йи Мин завоевал золотую медаль в сноуборде (биг-йэр).

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв девять золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 6 серебра и 8 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 15 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
 9 6 7 22
2
Германия
 8 5 2 15
3
США
 7 6 3 16
4
Австрия
 6 6 4 16
5
Китай
 6 4 2 12
6
Нидерланды
 6 4 2 12
7
Швеция
 5 3 3 11
8
Швейцария
 5 0 5 10
9
Россия
 4 6 8 18
10
Франция
 3 6 2 11

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

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