Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

Во вторник, 15 февраля, будет разыграно девять комплектов медалей.

Коринн Зутер из Швейцарии завоевала золотую медаль в скоростном спуске горных лыж у женщин.

Еще одна представительница Швейцарии Матильда Гремо выиграла золото в фристайле.

Австрийка Анна Гассер стала взяли золотую медаль в сноуборде (биг-йэр).

Китаец Су Йи Мин завоевал золотую медаль в сноуборде (биг-йэр).

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв девять золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 6 серебра и 8 бронзовых наград.

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 9 6 7 22 2 Германия 8 5 2 15 3 США 7 6 3 16 4 Австрия 6 6 4 16 5 Китай 6 4 2 12 6 Нидерланды 6 4 2 12 7 Швеция 5 3 3 11 8 Швейцария 5 0 5 10 9 Россия 4 6 8 18 10 Франция 3 6 2 11

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.