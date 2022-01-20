ОКР утвердил расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

В список вошли 217 спортсменов — 98 женщин и 119 мужчин. Список не является окончательным, до 24 января в него могут быть внесены изменения.

Руководителем олимпийской команды утвержден директор по спорту и руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин. По словам Конокотина, российская олимпийская делегация будет состоять из 509 человек, в этот список входят спортсмены, тренеры и персонал.

«Главная цель, которой сейчас подчинена вся работа Олимпийского комитета России, все наши совместные усилия с коллегами из Минспорта, ФМБА и общероссийских спортивных федераций, заключается в том, чтобы, во-первых, обеспечить участие всех наших спортсменов в Играх-2022 и, во-вторых, создать все необходимые условия, при которых они смогут в полной мере реализовать свой потенциал в Пекине.



Сейчас важно усилить контроль за состоянием здоровья спортсменов, минимизировать их участие в любых, особенно публичных, мероприятиях, строго соблюдать антиковидные протоколы и рекомендации МОК и Оргкомитета Игр. Тем более что сейчас в Пекине будут действовать гораздо более жёсткие правила по сравнению с Олимпиадой в Токио.



У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», — приводит пресс-служба ОКР слова президента комитета Станислава Позднякова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.