У сборной России будет два знаменосца на открытии Олимпиады в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Игр в Китае состоится 4 февраля.