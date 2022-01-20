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Пекин-2022

Сегодня, 12:12

В «Самбо-70» прокомментировали состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Мария Куцубеева
Корреспондент

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры.

«Что касается состава, то решение принимали тренерский совет и Федерация фигурного катания. Медали мы ждем от всех, как и хорошего выступления, но не принято загадывать заранее», — сказал Лайшев «СЭ».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Ренат Лайшев
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