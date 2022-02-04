Спортсмены, тренеры и судьи произнесли олимпийскую клятву на церемонии открытия Игр в Пекине

В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр. Спортсмены судьи и тренеры произнесли клятву.

«Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства.

Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации.

Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше», — говорится в клятве.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.