НХЛ объявила об участии в Олимпиаде

НХЛ будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает 3 сентября официальный Twitter лиги. Игроки Национальной хоккейной лиги смогут отправиться на зимние Игры в Китае.

В заявлении указано, что НХЛ вместе с ассоциацией игроков лиги и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) пришли к соглашению по этому вопросу. В то же время лига оставляет за собой право изменить решение, если участие хоккеистов станет менее безопасным для них. Прежде всего речь идет о ситуации с коронавирусом в Китае. Также всему участникам игр придется пройти вакцинацию.