НХЛ объявила об участии в Олимпиаде
18:15
НХЛ будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает 3 сентября официальный Twitter лиги. Игроки Национальной хоккейной лиги смогут отправиться на зимние Игры в Китае.
NHL and NHLPA announce agreement with IIHF.— NHL (@NHL) September 3, 2021
DETAILS: https://t.co/pxewlDSHbV pic.twitter.com/dpppu8eCh5
В заявлении указано, что НХЛ вместе с ассоциацией игроков лиги и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) пришли к соглашению по этому вопросу. В то же время лига оставляет за собой право изменить решение, если участие хоккеистов станет менее безопасным для них. Прежде всего речь идет о ситуации с коронавирусом в Китае. Также всему участникам игр придется пройти вакцинацию.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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