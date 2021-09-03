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НХЛ объявила об участии в Олимпиаде

18:15
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НХЛ будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает 3 сентября официальный Twitter лиги. Игроки Национальной хоккейной лиги смогут отправиться на зимние Игры в Китае.

В заявлении указано, что НХЛ вместе с ассоциацией игроков лиги и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) пришли к соглашению по этому вопросу. В то же время лига оставляет за собой право изменить решение, если участие хоккеистов станет менее безопасным для них. Прежде всего речь идет о ситуации с коронавирусом в Китае. Также всему участникам игр придется пройти вакцинацию.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, соглашение НХЛ, ИИХФ и МОК: главное