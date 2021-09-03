Вице-комиссар НХЛ Дейли прокомментировал участие лиги в Олимпиаде

Вице-комиссар НХЛ Билл Дейли высказался по поводу решения лиги допустить игроков на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Statement from NHL Deputy Commissioner Bill Daly. pic.twitter.com/uB21OpBqQN — NHL (@NHL) September 3, 2021

«Мы понимаем, с какой страстью игроки НХЛ относятся к тому, чтобы представлять свои страны и выступать за них, — цитирует Дейли официальный Twitter лиги. — Мы довольны, что смогли заключить соглашение, которое позволит им вернуться к соревнованиям лучших против лучших на олимпийской сцене».

Лига оставляет за собой право изменить решение, если участие хоккеистов в Играх станет менее безопасным, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.