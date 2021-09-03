Вице-комиссар НХЛ Дейли прокомментировал участие лиги в Олимпиаде
19:25
Вице-комиссар НХЛ Билл Дейли высказался по поводу решения лиги допустить игроков на зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Statement from NHL Deputy Commissioner Bill Daly. pic.twitter.com/uB21OpBqQN— NHL (@NHL) September 3, 2021
«Мы понимаем, с какой страстью игроки НХЛ относятся к тому, чтобы представлять свои страны и выступать за них, — цитирует Дейли официальный Twitter лиги. — Мы довольны, что смогли заключить соглашение, которое позволит им вернуться к соревнованиям лучших против лучших на олимпийской сцене».
Лига оставляет за собой право изменить решение, если участие хоккеистов в Играх станет менее безопасным, учитывая ситуацию с коронавирусом.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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