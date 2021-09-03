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Вице-комиссар НХЛ Дейли прокомментировал участие лиги в Олимпиаде

19:25
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Вице-комиссар НХЛ Билл Дейли высказался по поводу решения лиги допустить игроков на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Мы понимаем, с какой страстью игроки НХЛ относятся к тому, чтобы представлять свои страны и выступать за них, — цитирует Дейли официальный Twitter лиги. — Мы довольны, что смогли заключить соглашение, которое позволит им вернуться к соревнованиям лучших против лучших на олимпийской сцене».

Лига оставляет за собой право изменить решение, если участие хоккеистов в Играх станет менее безопасным, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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