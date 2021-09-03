Фазель: «Мы абсолютно приветствуем решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рад тому, что хоккеисты их НХЛ смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине.

«Я знаю, что могу говорить от имени любителей хоккея по всему миру, когда сообщаю, что мы абсолютно приветствуем решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших. У нас было большое количество обсуждений, и мы приложили много усилий, чтобы это произошло. Хочу поблагодарить все заинтересованные стороны за их поддержку и приверженность», — приводит слова Фазеля пресс-служба организации.

3 сентября международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с заявлением о том, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договоренности об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Играх-2022.